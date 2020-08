Concours Instagram #LCWKEGIRL pour les amateurs de mode de LC Waikiki

10 gagnants uniques seront choisis parmi ceux qui ont satisfait à toutes les exigences, obtenu le plus grand nombre de J'aime pour leur photo du concours sur leur page, et ayant des comptes publics.

Les photos des 10 gagnants seront publiées sur la page de LC Waikiki et les abonnés décideront du gagnant pour chaque prix. Tout d'abord, les 3 participants avec le plus grand nombre de J'aime pour leur photo du concours recevront 5 000 Ksh chacun, les 3 suivants 2 500 Ksh chacun et les 4 derniers 1 500 Ksh chacun.

Pour participer au concours, il faut :

- avoir un compte public sur Instagram

- être abonné(e) à https://www.instagram.com/lcwkenya/

- partager la photo en tant que publication sur Instagram avec le hashtag #LCWKEgirl et identifier l'ami(e)

- identifier LC Waikiki Kenya sur la publication et photo

Il n'y a ni limite d'âge ni restrictions géographiques pour le concours, mais les bons d'achat ne pourront être utilisés que dans les magasins LC WAIKIKI au Kenya ou pour réaliser des achats dans le catalogue en ligne : bit.ly/LCWonlinecatalogue

Les gagnants seront annoncés le 20/08.

Renseignements complémentaires :

https://taplink.cc/lcwkenya

www.instagram.com/lcwkenya

À propos de LC Waikiki

Fondée en 1988, LC Waikiki opère sous l'égide de LC Waikiki Retail depuis 1997, selon la devise « Tout le monde mérite de bien s'habiller » et l'approche d'une « mode abordable » en Turquie. LC Waikiki poursuit sa croissance depuis 32 ans à la fois au niveau national et international. En tant que leader de l'industrie du prêt-à-porter, LC Waikiki compte 47 700 employés et plus de 1 000 boutiques dans 47 pays.

www.lcwaikiki.com

