Concours mondial de durabilité environnementale pour les jeunes

GENÈVE, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Un concours mondial sur le développement durable de 200 000 $ destiné aux jeunes est lancé aujourd'hui afin de trouver de grandes idées et de les concrétiser.

The Earth Prize est une initiative mondiale qui met en relation les jeunes et les écoles avec un écosystème mondial, d'étudiants universitaires, d'experts en développement durable et d'acteurs du changement, pour transformer les idées en solutions qui peuvent faire la différence.

Ouvert aux jeunes de 13 à 19 ans, le prix permet aux écoles d'accéder à des contenus pédagogiques pour favoriser l'apprentissage et inspirer les jeunes talents. Grâce au mentorat d'étudiants universitaires, aux conseils d'experts en développement durable et aux acteurs du changement, les jeunes élèves auront l'opportunité d'explorer et de développer leurs idées. Un groupe d'experts en développement durable de renommée mondiale est en cours de formation pour statuer sur The Earth Prize, ainsi qu'un groupe d'ambassadeurs célèbres pour servir de tremplin aux idées révolutionnaires.

Peter McGarry, fondateur de The Earth Foundation

« Le monde a besoin d'idées nouvelles et non polluées, et le potentiel créatif des jeunes est un immense atout inexploité. Nous voulons contribuer à combler ce fossé, en soutenant les étudiants et en les encourageant à imaginer des solutions concrètes, puis en les mettant en relation avec des mentors et des experts pour accélérer les changements positifs. »

Le gagnantes recevront 100 000 $, répartis entre l'école et les élèves et destinés à des projets environnementaux et des bourses d'études, respectivement. Les trois écoles finalistes recevront chacune des bourses de 25 000 $. Les 25 000 $ restants seront équitablement répartis entre le mentor Earth Prize de l'année, et l'éducateur Earth Prize de l'année. L'Association des anciens étudiants de The Earth Foundation, une communauté d'individus et d'organisations inspirants, sera alors disponible pour tous les participants, offrant davantage de tutorat, de réseautage, de stages et de possibilités d'insertion professionnelle.

Lesein Mutunkai, joueur de football, jeune activiste du climat, éco-héros 2020 et fondateur Trees4Goals

« Si l'on veut être témoin du changement, l'important est d'agir maintenant. L'un de mes héros est la professeur Wangari Maathai, une professeur kényane qui a remporté le prix Nobel de la paix. Elle racontait la légende du colibri, un oiseau qui ne voulait pas assister sans rien faire à un incendie de la forêt, et c'est ce qui m'a inspiré. Le colibri était petit, mais la légende montre que même un petit oiseau peut faire une différence. Nous devrions tous participer. L'essentiel, c'est de faire ce premier pas et d'amorcer le changement. »

Les écoles peuvent se préinscrire dès ce mois-ci et les dix finalistes seront annoncés en février 2022, avant d'être associés à leurs ambassadeurs dans le cadre d'une campagne d'engagement. Les vainqueurs et seconds seront annoncés le 26 mars 2022.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur theearthprize.org.

SOURCE The Earth Prize