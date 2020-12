Concurso de arte con premios por $100,000 anuncia ganadores

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Engage Art Contest anuncia los artistas ganadores de su concurso 2019-2020. Este concurso, abierto para artistas de Norteamérica, contó con cuatro categorías: artes visuales, videos musicales, cine y artes escénicas, y recibió más de 1,000 participaciones de 24 países. Cada categoría fue evaluada a ciegas por un panel de expertos en cada campo de las artes. Los premios en efectivo suman $100,000.

Engage Art Contest es una creación de los filántropos y apreciadores de las artes Bill y Linda Bantz de Carolina del Norte. Bill sintió un fuerte llamado de Dios para reintroducir a los artistas a una fuente de inspiración resistente al tiempo: las Sagradas Escrituras. Durante siglos, artistas de la talla de Bach, Mozart, Chagall, Dalí y Matisse se inspiraron para crear obras basándose en las Escrituras. Bill y Linda sienten que ha llegado el momento para que esta generación tome la inspiración de esta fuente y contribuya con reinterpretaciones contemporáneas.

El tema del concurso es la Batalla Espiritual como se describe en Efesios 6:10-20, y se les pide a los artistas explorar esta dinámica espiritual desde su propia perspectiva. A decir verdad, la temática es universalmente relevante y perenne, y ofrece alimento para una amplia variedad de respuestas artísticas.

Los ganadores de Engage Art 2020 son:

Artes visuales

1er puesto: Steve A. Prince, "Armor of God: Equipping Ourselves to do Social Justice", Virginia, Estados Unidos

2do puesto: Jonathan Millet, "The Contenders", Texas, Estados Unidos

3er puesto: Jeffrey A. Gómez, "Forever and Ever", California, Estados Unidos

Menciones de honor: Geoffrey Bowton (Oregón), Sandra Jean Caes (Colorado), María Andrea Díaz Perazache (Costa Rica), Nirvani Harriram (Nueva York), Cody F. Miller (Ohio), Ronald Mondesir (Massachusetts), Michelle Washington (California)

Artes escénicas

1er puesto: Willow Pinkerton, "Trial and Faith", Pennsylvania, Estados Unidos

2do puesto: Karlos Smith, "Transformed", Ohio, Estados Unidos

3er puesto: Triston N. Gollop, "Insurrection", Barbados

Menciones de honor: Marcelino DaCosta (Ontario), Camille C. Hanson (Minneapolis), Sanjae Shanna Kay Innis (Jamaica), Daniel Knudsen (Míchigan), Javaughn Lewis (Jamaica), Jhenelle Lewis (Jamaica), Gersha H. Tjaaroeme (St. Maartin)

Video musical:

1er puesto: Jeremiah Bligen, "Wake", Carolina del Norte, Estados Unidos

2do puesto: Shane "Rizon" Gibson, "Act Like You Know", Trinidad y Tobago

3er puesto: Bj'orn Pierre, "No Grudge", Trinidad y Tobago

Menciones de honor: Esther Acheampong (Ontario), Robert Barrera (Míchigan), Darian Johnson (California), Marley Nunez (Belice), Andrew Pickens (Missouri), Wrudell Timothy (Trinidad y Tobago), Katrice Walker (Nueva York)

Cine:

1er puesto: Isaac Mornatus, "Firm", República Dominicana

2do puesto: Antwan Witter, "My Biggest Fear", Carolina del Sur, Estados Unidos

3er puesto: Patrick Meikle, "Truly Valiant", Jamaica

Menciones de honor: Daniel Anleu (Guatemala), Johnny D. Dutch (Carolina del Norte), Jonathan Rothermel (Pennsylvania), Alfonso Meléndez Sánchez (México), Willie Singh (Trinidad y Tobago), Simon Joseph Thompson (Jamaica), Christian Vargas (Costa Rica)

En este momento están en marcha los planes para el Engage Art Contest 2021-2022 que se anunciará en enero de 2021. Para obtener más información o para conocer el trabajo de los ganadores, viste www.EngageArt.org.

