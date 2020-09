TOKYO, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 21 de agosto se lanzó al mercado CLIP STUDIO PAINT para Galaxy. Para celebrarlo, CELSYS organiza el Concurso internacional de ilustración 2020: Galaxy y el personaje más bonito de la galaxia.

Sitio web del concurso

https://www.clipstudio.net/es/galaxy/

Se participa desde Twitter, Facebook o Instagram utilizando el hashtag del concurso. Los premios incluyen sumas en metálico, Wacom Cintiq 22, Wacom One y licencias para CLIP STUDIO PAINT. Se admiten medios tradicionales o digitales usando cualquier software.

Requisitos

Dibujar el personaje más bonito de la galaxia

Calendario

Del 10 de septiembre al 7 de octubre de 2020

Resultados: principios de noviembre de 2020

Jueza invitada

LavenderTowne

Dibujante de webcómics que publica vídeos sobre arte.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCD4XIm3ZFhT72WjqhIXMN9w

Cómo participar

Publicar la ilustración en Twitter, Facebook o Instagram utilizando el hashtag del concurso.

Enlace del concurso para más información: https://www.clipstudio.net/es/galaxy/

Organizado por: CELSYS, Inc.

En colaboración con: Samsung Electronics Japan Co., Ltd. y Wacom Europe GmbH

CLIP STUDIO PAINT para Galaxy1

CLIP STUDIO PAINT para Galaxy es una aplicación de ilustración, cómic, manga y animación. Tiene las mismas funciones que las versiones para Windows, macOS, iPad y iPhone. Gratis durante 6 meses al descargarla desde Galaxy Store. Al finalizar la promoción, se puede contratar un plan de uso mensual. Preinstalada en Galaxy Tab S7 y S7+, los primeros dispositivos Android con CLIP STUDIO PAINT2.

Optimizada para uso con S Pen, aprovechando la sensibilidad a la presión y los gestos3. Si no se dispone de un S Pen, es posible conectar una Wacom Intuos o Wacom One.

Galaxy Store

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

1 "CLIP STUDIO PAINT para Galaxy" es el nombre de la aplicación en Galaxy Store.

2 Preinstalada en Galaxy Tab S7 y S7+. En algunos países o regiones puede no estar disponible.

3 Los dispositivos Galaxy Note 10, Note 10+, Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Tab S6, Tab S7 y Tab S7+ son compatibles con los gestos (Air Actions) de CLIP STUDIO PAINT.

CELSYS,Inc.

Celsys proporciona herramientas para la creación, distribución y difusión de contenidos y apoya las actividades creativas a través de CLIP STUDIO PAINT, el software de ilustración, cómic y animación, sus servicios CLIP STUDIO y su plataforma de libros electrónicos, CLIP STUDIO READER.

Web corporativa: https://www.celsys.co.jp/en/

CLIP STUDIO PAINT: https://www.clipstudio.net/es/

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

Twitter: https://twitter.com/clipstudiopaint

Facebook: https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/

