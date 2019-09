Concurso Mozart de Zhuhai mostra ao mundo o novo charme da Cidade do Romance da China

O Concurso Mozart de Zhuhai deste ano dedicou-se a explorar como uma cidade diferencia-se através da música, posicionando-a como um componente necessário do currículo acadêmico. Através da educação pode-se encontrar uma nova abordagem que aprimora a fusão de uma cidade com a música. O concurso continua a fortalecer sua presença como uma marca cultural de Zhuhai nos mercados internacionais.

Ye Xiaogang, membro titular do Comitê Nacional CPPCC, vice-presidente da Federação dos Círculos Literários e Arte da China e presidente da Associação dos Músicos Chineses, e Yan Wu, vice-prefeito do Governo Municipal do Povo de Zhuhai discursaram na cerimônia de encerramento. Ye disse: "O Concurso Mozart de Zhuhai criou uma ponte de amizade entre Zhuhai e o mundo através das maravilhas da música. Durante a jornada também aprimorou a reputação de Zhuhai como a porta de entrada e um centro da Área da Grande Baía (GBA) Guangdong-Hong Kong-Macau, e desempenhou um papel vital no incentivo das iniciativas e conquistas da China em apoio à educação em música para jovens e a promoção da música clássica no mundo moderno. O concurso, como o pilar social e a visão da iniciativa Belt and Road da China, desempenha um papel crucial na melhoria da comunicação aberta entre os povos do mundo".

Yan acrescentou: "Enquanto a GBA continua a desenvolver-se, eventos sociais e culturais, como o Concurso Mozart Internacional de Zhuhai, proporcionará maior riqueza de recursos culturais e humanos, apoiando o estabelecimento da GBA como um exemplo econômico brilhante de cinturão econômico costeiro".

Gustav Alink, presidente da Fundação Alink-Argerich (AAF); Paul Roczek, diretor artístico de violino do Terceiro Concurso Mozart de Zhuhai e ex-vice-chanceler da Mozarteum University Salzburg; Klaus Kaufmann, diretor do departamento de piano da Mozarteum University Salzburg e Xi Xiaole, diretor- executivo e presidente da Zhuhai Huafa Modern Service Investment Holdings também participaram do concerto e da cerimônia de encerramento.

O Concurso Mozart Internacional de Zhuhai para Jovens Músicos, que atua como uma ponte conectando as culturas chinesas e ocidentais, atraiu a atenção do mundo. A cobertura das notícias da segunda edição do concurso obteve 280 milhões de visualizações ou leituras em mais de 50 países e regiões, e espera-se que o evento deste ano seja ainda mais significativo em ambos os índices também servindo enormemente para aprimorar a imagem e a marca internacional de Zhuhai.

Sobre o Concurso Mozart Internacional de Zhuhai para Jovens Músicos

O Concurso Mozart Internacional de Zhuhai para Jovens Músicos é uma competição de música abrangente e internacional para jovens talentos. O concurso não se concentra apenas no virtuosismo dos jovens músicos, mas também atribui grande importância à sua compreensão e interpretação do estilo de música clássica.

Sobre o Zhuhai Huafa Group

Fundado em 1980, o Zhuhai Huafa Group tornou-se uma das companhias integrantes da Fortune China 500. É uma empresa importante de propriedade estatal em Zhuhai e uma companhia abrangente e renomada na China.

