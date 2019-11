Condé Nast anuncia iniciativas globales para satisfacer el acuerdo de París contra el cambio climático

LONDRES y NUEVA YORK, 22 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Condé Nast ha anunciado su compromiso global para actuar e infundir la acción climática. Hoy, Condé Nast se ha convertido en la primera empresa informativa que firma la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática de la ONU y que se compromete con el embalaje de sus productos como parte del Compromiso Global por la Nueva Economía del Plástico de la fundación de Ellen MacArthur. A través de estas colaboraciones, nuevas iniciativas y objetivos claros de responsabilidad, la compañía pretende promover estándares más altos, así como un cambio sistémico al tratar uno de los problemas más trascendentales del planeta: el cambio climático.

Además de estas colaboraciones, Condé Nast aprovechará la influencia de sus marcas, que llegan a más de mil millones de personas en todo el mundo, para influenciar la acción climática por medio de sus propias operaciones y las industrias de la información y de la moda.

«Condé Nast es un hogar para las marcas más icónicas e influyentes del mundo. Somos responsables de utilizar el poder de dichas marcas para despertar conciencia, definir los términos de cambio y señalar soluciones para asegurar que tanto nuestro público como nuestra industria están informados y se comprometen a tomar acciones climáticas,» afirma Roger Lynch, director ejecutivo de Condé Nast. «Además, también tenemos la responsabilidad de gestionar nuestra empresa de la forma más sostenible posible. Nos comprometemos a medir e informar sobre de nuestro progreso a la vez que nos esforzamos por ser mejores ciudadanos globales.»

Al ser la primera empresa informativa en firmar la Carta, Condé Nast se une a otros actores de la industria de la moda, entre los que se incluyen Inditex, Kering y Stella McCarney para contribuir en la lucha del sector contra cambio climático y hacer todo lo posible para alcanzar la neutralidad climática y lograr un planeta más seguro. La industria de la moda es responsable de algunos problemas medioambientales, como los residuos textiles y la contaminación del agua y del aire, entre otros.

En consonancia con los principios de la Carta de la Industria de la Moda y con el objetivo de promover una acción climática más amplia, Condé Nast trabajará con otros socios industriales para influir en el comportamiento del consumidor, promoviendo la reutilización de ropa, la moda sostenible, materiales innovadores y tecnologías que permitan reducir el impacto de la moda en el medio ambiente.

Condé Nast también ha firmado el Compromiso Global por la Nueva Economía del Plástico, proclamado en octubre de 2018 de la fundación de Ellen MacArthur, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente. En el año 2019, más de la mitad de las operaciones procedentes de Conde Nast comenzaron a reducir progresivamente las energías fósiles, los plásticos no reciclables de las suscripciones, los quioscos diarios o ambos, con el objetivo de eliminar por completo el uso de los plásticos, u optar en su lugar por alternativas recicladas y ecológicas. Condé Nast ha anunciado un plan para hacer lo mismo en sus publicaciones de Estados Unidos en el año 2020. A través del Nuevo Compromiso Económico Global sobre el Plástico, Condé Nast se compromete a eliminar completamente los plásticos de origen fósil no reciclables de todos sus productos, en todos los mercados de su propiedad para el año 2025.

Al continuar este nuevo viaje hacia unas prácticas comerciales más sostenibles, Condé Nast dará ejemplo para evaluar, divulgar y minimizar su huella ambiental. Publicará su primer informe de evaluación a principios de 2020 y trazará una hoja de ruta para un plan de sostenibilidad global en el que se incluyan los objetivos establecidos para su uso de gases de efecto invernadero.

«La moda siempre ha reflejado los grandes cambios de la sociedad y ha formado parte de las revelaciones culturales. Es esa sincronización la que hace que la moda sea tan influente. En la actualidad, la labor de los diseñadores, fabricantes textiles, y de las casas y periodistas de moda es volver a imaginar, diseñar y dirigir la manera en la que hacemos y consumimos la moda. Somos la editorial de moda número uno en el mundo, y como tal, asumimos el compromiso de hacer todo lo que podamos para abogar por estos esfuerzos tan positivos. Tenemos que alcanzar como sea los objetivos climáticos del Acuerdo de París,» declaró Wolfgang Blau, director general de operaciones y presidente internacional de Condé Nast.

Con este nuevo compromiso por los objetivos de la Carta y su estrategia de sostenibilidad global, Condé Nast fortalecerá y educará a los consumidores sobre cómo llevar una vida más sostenible a través de la visión diferente de las principales marcas mediáticas de la compañía como Vogue, GQ, Wired y AD.

«Veo con muy buenos ojos el anuncio que ha hecho Condé Nast hoy. Condé Nast es el primer medio de comunicación que se une a la Carta de la industria de la moda, lo que es una prueba de su compromiso para lograr los objetivos del acuerdo de París, que también subraya la necesidad de que todos los sectores y todo el mundo participe», confirmó Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva sobre el cambio climático en las Naciones Unidas.

«Como una empresa de medios global, su compromiso es muy valioso para difundir información sobre los esfuerzos de sostenibilidad y los logros de la industria de la moda, así como informar al mundo sobre la necesidad de una acción climática más rápida y amplia.»

Siendo la voz de una autoridad que llega a 31 mercados diferentes de todo el mundo, Condé Nast representa un ejemplo de influencia sin precedentes y de responsabilidad por fomentar un cambio significativo hacia la acción climática. La compañía se servirá de su influencia para defender métodos industriales más sostenibles y colaborar con todos los interesados del mundo la industria de la moda como miembro de la Carta, a la vez que ofrece un contenido y una experiencia de consumo de la más alta calidad y basados en los valores de excelencia.

FUENTE Condé Nast

