Condición de estado de D. C.: esencial para el acceso al aborto, los derechos de voto y la justicia racial

WASHINGTON, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Planned Parenthood Advocates for DC, Maryland & NoVa (PPADMV) presenta una reunión virtual el jueves 23 de septiembre de 2021 de 5:00 a 5:45 p. m. (hora del este) con la alcaldesa de D. C., Muriel Bowser, y la presidenta de Planned Parenthood Action Fund, Alexis McGill Johnson, para discutir el movimiento por la condición de estado de D. C. y las amenazas a los derechos reproductivos y de voto. Con la codirectora ejecutiva de PPADMV, la Dr. Laura Meyers, como maestra de ceremonia, la alcaldesa Bowser y la presidenta Johnson profundizarán en las conexiones entre la condición de estado, el acceso a la atención de la salud reproductiva, la supresión de votantes y la lucha por la justicia racial.

Declaración de Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, D. C.

: "Ahora es el momento de que D. C. sea un estado. La privación del derecho de voto de 700,000 estadounidenses que viven en Washington, D. C. es un asunto de derechos civiles, un asunto de derechos de voto, un problema de justicia racial y, sí, un problema de salud reproductiva. A las generaciones de washingtonianos se les ha negado el derecho a participar en nuestra democracia, a que se escuchen nuestras voces y votos en el Congreso, a ayudar a dar forma al futuro de nuestra nación y a tener voz en la selección de jueces para la Corte Suprema. Es hora de corregir este error histórico para que los valores de D. C. tengan un voto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y representación en el Senado de los Estados Unidos".

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund

: "Es hora de que los valores, las voces y los votos de los 700,000 residentes del Distrito se reflejen en el Congreso. Dado que la gran mayoría de quienes están privados de derechos de voto debido a la falta de condición de estado son residentes afroamericanos y latinos, es evidente que la lucha por la condición de estado D. C. es una lucha por la justicia racial y el acceso equitativo a la atención de la salud, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva. Los residentes de D. C. merecen expresar su opinión en las políticas que determinan sus resultados de salud y dan forma a sus vidas y a su futuro. Espero con ansias conversar con la Dr. Laura Meyers y la alcaldesa Muriel Bowser sobre la larga lucha por la condición de estado de D. C. y la urgente necesidad de transformar nuestra democracia en una que nos represente a todos".

Declaración de Laura Meyers, codirectora ejecutiva de Planned Parenthood Advocates for DC, Maryland & NoVa

: "PPADMV ha sido testigo de primera mano de cómo la interferencia del Congreso en temas locales afecta negativamente la capacidad de los residentes de D. C. de acceder de manera segura a los servicios vitales de atención médica. Sin condición de estado, los que llaman hogar a D. C. son vulnerables a los tipos de restricciones al aborto que se han implementado por todo el país. El Congreso ya prohíbe a D. C. utilizar sus dólares locales para cubrir el aborto de pacientes de Medicaid. Y, a pesar de que los habitantes de D. C. eligen constantemente líderes a favor de la salud reproductiva, sin un Congreso estatal podrían imponer restricciones que eviten que el Distrito implemente las leyes de salud reproductiva que aprueba localmente. Si vamos a garantizar el acceso al aborto, los derechos de voto y la justicia racial para la gente de D. C., la condición de estado es esencial".

El evento virtual interactivo tendrá lugar el jueves 23 de septiembre de 2021 de 5:00 a 5:45 p. m., y se transmitirá por Zoom y Facebook LIVE con una sesión de preguntas y respuestas después de las presentaciones. Regístrese para obtener los datos de Zoom aquí. Regístrese para obtener los datos de Facebook LIVE aquí.

Planned Parenthood Advocates for DC, Maryland & NoVa (PPADMV) es la organización de activismo conjunta 501(c)(4) de Planned Parenthood of Metropolitan Washington, DC y Planned Parenthood of Maryland. PPADMV aboga a nivel legislativo, político y electoral en Maryland, Virginia del Norte y el Distrito de Columbia por las prioridades que forman parte de la misión de Planned Parenthood, que incluye luchar porque la gente pueda tomar sus propias decisiones en materia de reproducción.

Planned Parenthood Advocates for DC, Maryland & NoVa lucha por proteger y ampliar el acceso a la atención de la salud reproductiva y desarrollar el poder local para influir y promover la responsabilidad entre los legisladores estatales y locales.

FUENTE Planned Parenthood of Metropolitan Washington, D.C.

Related Links

https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-metropolitan-washington-dc



SOURCE Planned Parenthood of Metropolitan Washington, D.C.