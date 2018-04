Condomínios de São Paulo investem em segurança

Sérgio Ehrlich, diretor de operações da Gocil Segurança e Serviços, explica que para garantir um condomínio seguro é preciso montar um protocolo de segurança com as normas que devem ser seguidas por porteiros e moradores, de acordo com a estrutura de cada prédio.

"Da mesma forma que a tecnologia avançou para garantir mais segurança aos moradores, grupos mal-intencionados também se especializaram em burlar esses sistemas. Por isso, é preciso investir na elaboração de um projeto de segurança específico para a realidade de cada condomínio".

O treinamento das equipes e monitoramento dos serviços, com supervisão 24 horas por dia, também estão entre as atividades essenciais. "O treinamento é importante para instruir cada funcionário sobre os procedimentos de segurança do condomínio, como o controle total de acesso: ninguém entra sem a devida autorização, não é permitido dar informações de qualquer natureza sobre assuntos do condomínio ou de proprietários a terceiros, entre outros", ressalta.

O especialista alerta que a orientação aos condôminos é tão fundamental quanto o treinamento da equipe de segurança, portaria e limpeza, uma vez que o desrespeito às regras pode pôr em xeque todo um sistema preventivo.

"Um exemplo clássico disso é quando o funcionário vai colocar o lixo na rua e, por descuido, acaba deixando o portão aberto ou mesmo a falta de comunicação dos moradores à portaria quando há a contratação ou demissão de funcionários", exemplifica.

Diante disso, estabelecer regras de segurança e comunicar a todos sobre a importância de segui-las ajuda a evitar problemas futuros. "Se os moradores respeitarem as normas, ficará mais fácil contribuir para a proteção do prédio. Para fixar essas regras, recomendamos enviar por e-mail ou imprimir e colocar em diversos locais, por exemplo, no elevador, onde todos têm acesso", conclui Ehrlich.

FONTE Gocil Segurança e Serviços

