Condor dá dicas de cuidados ao pentear cabelos crespos e cacheados

1- Nunca desembarace o cabelo seco

Pentear os fios cacheados e crespos secos torna os fios mais quebradiços. Por isso, sempre umedeça antes de desembaraçar.

2- Use um creme específico para seu tipo de cabelo

Utilizar um creme com propriedades hidratantes e nutritivas pode auxiliar na definição dos fios, assim como evitar o temido "frizz".

3- Escolha um pente específico para seu tipo de cabelo

Para cabelos com cachos mais definidos, recomenda-se pentes de dentes mais largos, como o Pente com dentes largos 6x1 - Ref. 9893, que desembaraça evitando a quebra dos fios.

Já para os fios crespos e com textura afro, são indicados os pentes com dentes mais estreitos ou duplos, como o Pente Fileiras duplas 6x1 - Ref. 9891, que levanta a raiz e dá volume, e o Pente Dentes Estreitos 6x1 - Ref. 9892, o qual, por conseguir deixar o cabelo com bastante volume, é ideal para quem deseja um belo black power.

4- Separe as mechas do cabelo

Divida suas madeixas em pequenas partes para que nenhuma mecha deixe de ser desembaraçada com cuidado.

5- Nunca comece pela raiz

Comece a desembaraçar pelas pontas e vá subindo, aos poucos, até a raiz. Assim, você evita a formação de nós e pontas duplas.

Para mais informações sobre a linha completa de beleza, acesse o link: https://condor.ind.br/categoria/beleza/

Sobre a Condor

Beleza, Limpeza, Higiene Bucal, Pintura Artística e Imobiliária são os segmentos de negócios da Condor, empresa genuinamente brasileira e com a maior fábrica de escovas da América Latina. A companhia fundada em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, conta com 1.500 colaboradores diretos e indiretos e está presente em mais de 100 mil pontos de vendas do Brasil, exportando para mais de 30 países. Com seu propósito de "Fazer Melhor a Cada Dia", a Condor lidera o mercado de escovas dentais infantis e para limpeza geral, pentes e escovas para cabelos e pincéis artísticos, seguindo firme no posicionamento de ser a maior referência brasileira no setor de utensílios e acessórios para cuidados pessoais e com o lar. Nestes 92 anos de história, a empresa se tornou uma das marcas mais presentes nos lares brasileiros, e em suas duas unidades fabris, que somam 53 mil metros quadrados de área construída, produz mais de 1.000 produtos. A companhia também adquiriu em 2020 a Perfect Pro, fornecedora de acessórios de limpeza profissional e corporativa, e, em 2021, criou a Limpaki, uma nova marca de acessórios de limpeza doméstica focada no varejo. Já na esfera social, a Condor atua em diversas frentes, e, por meio de seu trabalho em comunidades carentes, recebeu o selo Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq.

Site link / SAC: 0800 47 6666.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781038/Condor_Pente_com_dentes_largos_6x1___Ref__9893.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781039/Condor_Pente_Fileiras_duplas_6x1___Ref__9891.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781040/Condor_o_Pente_Dentes_Estreitos_6x1___Ref__9892.jpg

FONTE Condor

