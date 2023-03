Condor divulga resultados ambientais 2022 com otimização do uso de água, plástico e energia elétrica

Empresa investe em novas tecnologias que utilizam material reciclado e insumos naturais, no tratamento de resíduos e na conscientização de seus colaboradores

SÃO BENTO DO SUL, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Condor - empresa nacional e líder em diversas categorias dos segmentos de Limpeza, Higiene Bucal, Beleza e Pintura -, em referência ao Dia Mundial da Água, divulga seus resultados ambientais referentes à gestão de 2022. No período, a companhia ampliou as ações de redução do impacto ambiental de suas atividades industriais, assim como investiu no desenvolvimento de produtos mais sustentáveis.

Somente em relação ao uso consciente de água, a Estação de Tratamento de Efluentes da fábrica de Pincéis tratou 80,2 m³ por mês, sendo que 80% deste volume retornaram ao processo produtivo e o restante encaminhado para as caixas de descarga de banheiros.

Além disso, foram coletados 1.332.000 litros de água da chuva que escorre pelas telhas dos prédios das fábricas da Condor. Essa água é totalmente aproveitada internamente.

"Sempre tivemos um compromisso muito sério com o meio ambiente. Nossas ações de melhorias são contínuas, assim como o investimento em novas tecnologias que reduzem o uso de plástico e o consumo de água no processo produtivo, e que reaproveitam materiais descartados", destaca Alexandre Wiggers, presidente da Condor.

Plásticos

De acordo com o levantamento, em 2022, foram utilizados como insumo para a produção 1.810 toneladas de plástico PET (Polietileno Tereftalato) "Flake". É importante ressaltar que 1 kg de PET flake granulado equivale a 20 garrafas PET de 2 litros, ou seja, foram reutilizadas mais de 36 milhões unidades de garrafas no período. O PET reciclado é adquirido de empresas que fazem o processamento do PET para reutilização.

Além do que é comprado externamente, a Condor utiliza como insumo material reciclado dos resíduos provenientes da própria produção. De aparas, em 2022, foram consumidas 320,4 toneladas. Já de materiais plásticos reaproveitados de sobras e refugos da produção de fornecedores da Condor, foram consumidas mais de 1.800 toneladas no ano.

Em relação à reciclagem de material plástico externo, de PP (polipropileno) foram recicladas quase 700 toneladas no ano. No caso, esses materiais são comprados pela Condor já granulados e, então, transformados em suporte ou cepa para as vassouras no departamento de injeção.

Novos produtos sustentáveis

Ainda em relação aos plásticos, outra ação importante no ano foi a parceria com a Brasken para o desenvolvimento do KIT 819 Sustentável, de acessórios de pintura. Ao todo, o que foram vendidas em unidades do kit, representam o consumo de mais de 6 toneladas de material reciclável.

No mesmo sentido de reduzir o consumo de plástico por meio de inovações sustentáveis, a marca lançou a Linha Essencial de Beleza, composta por 11 pincéis ECO, produzidos com a tecnologia Eco Liga Condor, desenvolvida com materiais sustentáveis, da composição dos pincéis à embalagem de papel reciclado, que utiliza 87% menos plástico na comparação com uma embalagem comum. Os cabos dos pincéis, por exemplo, levam na composição palha de trigo.

Ações nas fábricas

Por meio da sua Central de Resíduos, a Condor faz a coleta, separação e encaminhamentos para empresas especializadas. A maior parte dos resíduos produzidos internamente são destinados à venda, ao tratamento e à doação.

A empresa mantém ações constantes para conscientização dos colaboradores para a prática dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), tendo a coleta seletiva como foco. A geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos faz parte do compromisso da empresa com o meio ambiente, que vai além de cumprir com a legislação.

"Outro ponto importante está na educação de todos os colaboradores. A consciência ambiental começa pelo exemplo. As práticas que todos nós aplicamos dentro das fábricas, naturalmente replicamos em nossos lares", complementa Elzo Duda, diretor industrial da Condor.

Em relação ao consumo de energia elétrica, a troca das lâmpadas convencionais para a automação de sistema com a utilização de lâmpadas LED mostrou que o consumo de energia para a iluminação de setores como o de produção de vassouras caiu 46,1%, com o total de 203,88 MWh de economia.

Sobre a Condor

Beleza, Limpeza, Higiene Bucal, Pintura Artística e Imobiliária são os segmentos de negócios da Condor, empresa genuinamente brasileira e com a maior fábrica de escovas da América Latina. A empresa fundada pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, está presente em mais de 100 mil pontos de vendas do Brasil e exporta para mais de 30 países. Lidera o mercado de escovas dentais infantis, escovas para limpeza, escovas e pentes para cabelos e pincéis artísticos, seguindo firme no posicionamento de ser a maior referência brasileira no setor de utensílios e acessórios para cuidados pessoais e com o lar. Nesses 93 anos de história, a Condor se tornou uma das marcas mais presentes nos lares brasileiros, e suas duas unidades fabris, que somam 53 mil metros quadrados de área construída, estão instaladas na cidade de São Bento do Sul. Seus 1.300 colaboradores se revezam em turnos na produção de mais de 1500 produtos.

Site https://condor.ind.br/ - SAC: 0800 047 6666.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037433/Condor_divulga_resultados_ambientais_2022.jpg

FONTE Condor

SOURCE Condor