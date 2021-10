Condor lança campanha Toque do Bem no Outubro Rosa

Durante a ação, que pode ser acompanhada pelo site condor.ind.br/outubrorosa , a Condor e a Femama convidam as pessoas a motivarem as mulheres que amamos a agendarem os exames de detecção precoce, juntamente com um material informativo com as três perguntas que podem salvar vidas, São elas: "Você já fez sua mamografia este ano?", "Você tem controlado seu peso?" e "Você tem feito atividade física regularmente?". Os três questionamentos fazem parte da campanha nacional de Outubro Rosa da Femama, 3 Perguntas Que Salvam # perguntapraela , da qual a Condor também é investidora social.

"A iniciativa não será focada somente na mulher em si, mas também nas pessoas que estão ao seu redor. Vamos nos comunicar com amigos, pais, irmãos e familiares, convocando-os para a mais nobre missão: convencer as mulheres que amamos a marcar e fazer um exame de mama, assim como manter a rotina do autoconhecimento das mamas e cuidado com a saúde", explica Fernanda Djanikian, diretora de Marketing da Condor.

A Femama é uma instituição sem fins econômicos que busca ampliar o acesso ágil e adequado ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama para todas as pacientes e, com isso, reduzir os índices de mortalidade pela doença no Brasil. Criada em 2006, a Femama conta com mais de 70 ONGs associadas presentes em 20 estados brasileiros, atuando na articulação de uma agenda nacional para chamar a atenção à saúde da mama.

Estima-se que apenas 46,2% das mulheres fazem o exame de mamografia 1 vez por ano e 27% nunca fizeram, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologista. Os fatores são variados: dificuldade de acesso (64,9%), medo de encontrar alguma doença (54,5%) e até não saber como se detecta (54%).

Em 2020, houve queda de 45% na realização de mamografias e, em 2021, essa taxa chegou a 50%, impulsionada em parte pela pandemia da Covid-19 e o receio das mulheres de saírem de casa, mesmo que para realizar um exame tão importante. Com isso, especialistas já temem uma onda de diagnóstico de câncer de mama já em fase avançada para os próximos anos.

Edição especial - A Condor cuida da rotina de limpeza da casa dos brasileiros, mas também se preocupa em orientar as pessoas com práticas saudáveis. Como parte das ações do mês, a companhia lança a nona edição da versão especial da Vassoura Outubro Rosa, em apoio à Femama.

A Varre Fácil V35 Rosa chama atenção do público feminino consumidor por meio da estampa criada especificamente para passar a mensagem de conscientização e prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa. O desenho deste ano tem o perfil de uma mulher praticando o autoconhecimento das mamas, na cor rosa (da causa) e outros tons da tendência, que também foram pensados para a decoração do lar.

A vassoura possui design robusto e cerdas de piaçava sintética com mais plumagem, que melhoram a varredura e auxiliam no agrupamento da sujeira e do pó ao varrer. Multiuso, é ideal para cerâmicas, madeira e acimentados.

Beleza, Limpeza, Higiene Bucal, Pintura Artística e Imobiliária são os segmentos de negócios da Condor, empresa genuinamente brasileira e com a maior fábrica de escovas da América Latina. A empresa fundada pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, está presente em mais de 100 mil pontos de vendas do Brasil e exporta para mais de 30 países. Lidera o mercado de escovas dentais infantis, escovas para limpeza, escovas e pentes para cabelos e pincéis artísticos, seguindo firme no posicionamento de ser a maior referência brasileira no setor de utensílios e acessórios para cuidados pessoais e com o lar. Nestes 92 anos de história, a Condor se tornou uma das marcas mais presentes nos lares brasileiros, e suas duas unidades fabris, que somam 53 mil metros quadrados de área construída, estão instaladas na cidade de São Bento do Sul. Seus 1.300 colaboradores se revezam em turnos na produção de mais de 1500 produtos. Site: http://www.condor.ind.br / / SAC: 0800 47 6666.

