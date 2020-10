Conduent Transportation reçoit la certification « Visa Ready for Transit » pour son système billettique ATLAS® Ops qui permet d'effectuer des paiements sans contact dans les transports en commun du monde entier

Le module back-office ATLAS® Open Media de Conduent et son valideur de titres VPE 430 ont été certifiés par le programme international Visa Ready for Transit, qui reconnaît les solutions prêtent à être déployées qui simplifient le paiement des services de transport public, et réduisent le besoin de tickets ou de cartes à puce traditionnels. Grâce à cette certification, les organismes de transport peuvent simplifier le processus d'identification du bon partenaire et de l'expertise requise, et rationaliser les tests et la mise en œuvre de la solution. En choisissant un partenaire technologique certifié tel que Conduent, les opérateurs de transport ont la certitude que la solution choisie respecte les normes de sécurité de Visa.

Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 a renforcé l'attrait des solutions sans contact, les sociétés de transport en commun s'associent à des fournisseurs dont les solutions permettent de développer les paiements sans contact, et donc d'offrir certains avantages aux usagers en réduisant les désagréments liés au transport entre le domicile et le lieu de travail, et en permettant un gain de temps précieux.

La solution ATLAS® Ops de Conduent modernise la perception des revenus pour l'opérateur en proposant divers moyens de paiement des titres de transport, notamment les cartes sans contact, les cartes bancaires sans contact EMV, les portefeuilles numériques, le NFC et les codes QR.

« Les entreprises opérant dans les transports en commun et souhaitant moderniser leur système de perception des revenus ont l'assurance que notre solution ATLAS® Ops répond aux normes élevées de Visa pour la certification Visa Ready for Transit », a déclaré Jean-Charles Zaia, vice-président et directeur général de l'activité Transit chez Conduent Transportation. « En s'associant à Conduent, les opérateurs de transport en commun peuvent déployer rapidement une solution reconnue pour sa fiabilité et qui permet de simplifier la perception des revenus, de réduire les coûts opérationnels, d'aider les usagers à se déplacer plus efficacement sur leurs réseaux, et d'améliorer l'expérience globale de transport. »

Les systèmes billettiques Conduent sont utilisés dans plus de 400 réseaux de transports publics de toutes tailles à travers le monde. Plus récemment, ATLAS® Ops a été mis en service en Flandre (Belgique), et sera bientôt déployé au New Jersey (États-Unis) et à Lyon (France).

Conduent Transportation est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées et analytiques pour le transport et la mobilité. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routière. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent. L'entreprise aide ses clients du secteur des transports depuis plus de 50 ans et opère dans 27 pays.

À propos de Conduent

Conduent fournit des services et des solutions stratégiques pour le compte d'entreprises et d'établissements publics, générant des résultats exceptionnels pour ses clients et leurs millions de bénéficiaires. Grâce aux collaborateurs, aux processus et à la technologie Conduent, ces solutions et services automatisent les processus, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent la croissance des revenus de ses clients. C'est pourquoi la plupart des entreprises du classement Fortune 100 et plus de 500 établissements publics comptent chaque jour sur Conduent pour gérer leurs interactions et faire progresser leurs opérations.

La qualité des services et des solutions Conduent améliore l'expérience de millions de personnes chaque jour, dont les deux tiers des patients assurés aux États-Unis, 11 millions d'employés bénéficiant de ses services de ressources humaines, et près de 9 millions de voyageurs utilisant quotidiennement ses systèmes de péage. Les solutions de Conduent permettent à ses clients d'obtenir des résultats exceptionnels, notamment des économies de 17 milliards de dollars sur les frais de gestion des factures médicales, une efficacité accrue de 40% sur les opérations RH et une amélioration des coûts de traitement des dossiers pouvant atteindre jusqu'à 40 %, tout en augmentant la satisfaction des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.conduent.com.

Contact pour les médias :

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, [email protected]

Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, [email protected]

Contacts pour les relations avec les investisseurs :

Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, [email protected]

Rebecca Koar, Conduent, +1-862-308-7105, [email protected]

Remarques : Pour recevoir les fils de nouvelles RSS, consultez le site www.news.conduent.com. Pour consulter des commentaires ouverts, ainsi que des points de vue et perspectives sectoriels, consultez les sites ci-après : http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent.

Conduent est une marque de commerce de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1310509/Conduent_Transportation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1305758/Conduent_Logo.jpg

Related Links

https://www.conduent.com



SOURCE Conduent