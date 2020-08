Conduent Transportation voltooit implementatie van eerste fase van een hypermodern Fare Collection systeem in Vlaanderen

Deze eerste fase van de implementatie, die in ongeveer een jaar tijd werd voltooid, laat het gebruik toe van contactloze bankkaarten gebaseerd op het cEMV (contactloze Europay, MasterCard en Visa) transactiemodel 2 voor massavervoer op trams en trambussen. Bussen zullen op een latere datum volgen. Het systeem zal tot 10.000 terminals inzetten op bussen en trams in heel Vlaanderen. Het Vlaams Gewest wordt de grootste regio in Europa met een Fare Collection systeem dat contactloos betalen op bussen en trams ondersteunt.

"Gebruikmakend van Conduent's expertise en technologie, waren we in staat om snel een innovatieve oplossing op schaal te implementeren voor het Vlaamse openbaar vervoersysteem," zei Mark Brewer, Voorzitter van Global Public Sector Solutions bij Conduent. "In het licht van COVID-19 en bezorgdheden inzake gezondheid zijn contactloze Fare Collecion systemen een nuttig instrument geworden waarmee vervoersmaatschappijen een veilige omgeving voor hun passagiers kunnen handhaven."

Conduent zet zijn geavanceerde, digitaal aangedreven ATLAS® Ops Fare Collection Systeem in. Tijdens de tweede fase van het project zullen Conduent en De Lijn focussen op het toevoegen van 'account based ticketing' (ABT) aan de oplossing. Met ABT wordt het ticket niet bewaard op een apparaat of andere media, zoals een smartphone of een smartcard, maar in de cloud. ABT laat een reeks apparaten of media toe om via de cloud verbinding te maken met het account van de passagier in de backoffice.

Conduent Transportation is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde en analytics-gebaseerde transportoplossingen voor overheidsinstanties. Deze oplossingen, waaronder tolheffing, parkeerbeheer en geavanceerde transit- en openbare veiligheidssystemen, maken gestroomlijnde en gepersonaliseerde diensten mogelijk voor burgers en reizigers die er gebruik van maken. De firma helpt transportklanten al sinds meer dan 50 jaar en is actief in 27 landen.

