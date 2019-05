Conduzindo a inovação dos seguros digitais, a Aegon Life dá as boas-vindas à eBaoTech

XANGAI, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Aegon Life Insurance, uma das principais empresas de seguros digitais da Índia, fez parceria com um fornecedor de soluções de seguro digital, a eBaoTech para apoiar a estratégia de integração com parceiros de e-commerce. Apoiada pela plataforma de software da eBaoTech, a eBaoCloud® InsureMO®, a plataforma digital da Aegon Life foi denominada como Headless Manufacturer.

Com a abordagem do "digital primeiro", a Aegon Life tinha como objetivo facilitar a compra e proporcionar experiências superiores aos clientes. A parceria com o eBaoCloud® InsureMO® capacitará a Aegon Life para construir uma arquitetura impulsionada por eventos e micro-serviços, baseada em nuvem, que fornecerá um back-bone escalonável para canais de e-commerce de alto volume e alta velocidade.

O eBaoCloud® InsureMO® é uma plataforma middle-office para o setor de seguros. É uma plataforma Open API de inovação rápida e conectividade profunda, habilitando digitalmente todas as partes, desde as operadoras de seguros, as corretoras, os agentes, os agentes gerais de gestão (MGAs), canais de afinidade, até as startups da InsurTech. O InsureMO® permite que os sistemas core tradicionais das empresas de seguros se estendam e se conectem a todos os canais digitais e convencionais, oferecendo um conjunto completo de micro-serviços de seguros em todos os produtos e processos de seguros patrimoniais, de vida, vida em grupo e de saúde.

Falando dessa associação, Douglas Kennedy, diretor de tecnologia da Aegon Life Insurance, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por termos sido incluídos na primeira onda de parcerias do eBaoCloud® InsureMO® na Índia. Essa associação nos ajudará a continuar nos diferenciando no setor e a alcançar mais velocidade nos lançamentos e na agregação de valor. O primeiro lançamento da nossa plataforma de grupo com um player de comércio eletrônico foi feito em seis semanas, após assinarmos a parceria com a eBaoTech demonstrando que, com as equipes certas, a arquitetura e a visão corretas, é possível funcionar sob excelente velocidade".

Acrescentou ainda: "Do ponto de vista do cliente, poderemos oferecer inúmeros produtos e serviços, independentemente do canal de origem, o que permitirá que a Aegon Life Insurance ofereça suporte aos negócios de volume, a partir de várias fontes, todas em execução em tempo real e oferecendo experiências perfeitas".

Woody Mo, CEO da eBaoTech disse: "Estamos muito honrados em ter a Aegon Life como a primeira locatária do InsureMO na Índia. A eBaoTech, com foco contínuo em "tornar seguros fácil" ("Make Insurance Easy"), agora fornece o eBaoCloud® InsureMO®, uma verdadeira plataforma baseada em micro-serviços e APIs, para rápida digitalização no setor de seguros. Ela é vista como um middleware e hub de conectividade para fornecer uma plataforma única de inovação em tempo real por seguradoras, canais, novos canais de afinidades digitais e InsurTechs entre outros fornecedores de tecnologia. Estamos ansiosos para trabalhar com a Aegon Life para fornecer produtos mais inovadores e experiências avançadas de seguro digital para os detentores de apólices no mercado indiano em rápido crescimento".

Sobre a seguradora Aegon Life

A AEGON Life, uma das principais empresas de seguro digital na Índia, é uma empresa de serviços digitais da nova era, que está entre as primeiras empresas a lançar o Plano de condições on-line (Online Term Plan) na Índia. Sendo especialista em proteção on-line, a AEGON Life tem uma equipe interna de serviços totalmente voltada para oferecer aos clientes os mais altos níveis de serviços.

Com a visão de ser a seguradora da nova era mais recomendada, o foco "direto ao cliente" da empresa estabelece diálogo direto com os clientes para proporcionar mais clareza e transparência.

Para obter mais informações, visite o site: https://www.aegonlife.com/

Sobre a Aegon:

A história da AEGON tem quase dois séculos. No entanto, a AEGON como a conhecemos hoje foi fundada em 1983, após a fusão de duas seguradoras holandesas, a AGO e a Ennia. A AEGON hoje é uma das dez maiores seguradoras do mundo, sendo uma das principais fornecedoras mundiais de seguros de vida, pensões e gestão de ativos, com sede em Haia, Holanda. Globalmente, a AEGON está presente em mais de 20 países e abrange mais de 29 milhões de vidas.

Sobre a eBaoTech Corporation:

A eBaoTech é uma provedora de soluções digitais para o setor global de seguros, com a missão de "tornar seguros fácil" ("Make Insurance Easy"). Tem negócios em mais de 30 países, atendendo mais de 200 seguradoras e inúmeros agentes, corretores, InsurTechs startups e outros players no ecossistema de seguros. A eBaoTech oferece dois grupos de soluções: o eBao Cloud como uma plataforma de software para seguros e o eBao Software para sistemas core tradicionais de seguradoras. Para obter mais informações, visite o site www.ebaotech.com.

