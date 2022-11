CONFÉRENCE DU G20 SUR L'HUILE VÉGÉTALE DURABLE : COLLABORER POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ÉNERGÉTIQUE

BALI, Indonésie, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La conférence du G20 sur l'huile végétale durable (SVOC), qui s'est tenue aujourd'hui (3 novembre 2022) à Bali, a connu un succès retentissant, avec la participation des principaux intervenants du secteur de l'huile végétale. Ont pris part à la conférence, organisée par le gouvernement indonésien et coorganisée par l'Agence de gestion du Fonds indonésien des plantations de palmiers à huile (BPDPKS), le Conseil des pays producteurs d'huile de palme (CPOPC) et l'Association indonésienne de l'huile de palme (IPOA), les représentants des principaux pays producteurs : la Chine, l'Inde, la Russie et l'Ukraine, ainsi que l'Indonésie et la Malaisie. Ce succès montre qu'en cette période marquée par des conflits internationaux et des tensions géopolitiques, la communauté des producteurs d'huiles végétales reste unie et non divisée, dans l'intérêt commun d'assurer la sécurité alimentaire et énergétique et de permettre la croissance de l'économie face à la croissance rapide de la population et à la crise climatique.

Le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a réaffirmé l'importance de garantir la disponibilité, l'accessibilité et l'abordabilité des produits agricoles de base sur le marché mondial, y compris les huiles végétales. « Nous devons agir rapidement et avec détermination pour travailler ensemble afin de faire face aux problèmes structurels du marché qui peuvent exacerber les impacts négatifs », a déclaré M. Airlangga.

Le vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine, Ma Youxiang, a souligné que la Chine est en train de passer au développement vert et de lutter contre le changement climatique en collaborant avec d'autres pays pour assurer la durabilité du secteur de l'huile végétale. La ministre d'État indienne de l'agriculture et du bien-être des agriculteurs, Shobha Karandlaje, a souligné l'importance des nouveaux oléagineux résilients au changement climatique, qui pourraient être utiles aux pays pauvres comme aux pays développés à l'avenir. Ces deux appels ont été lancés lors de la conférence hybride à laquelle ont assisté plus de 500 participants de 41 pays producteurs et consommateurs.

D'autres intervenants de l'OMC, de la FAO, du Programme alimentaire mondial et d'organismes de certification ont également partagé leurs points de vue. Parmi les enseignements à retenir, il y a le fait que si la production et la distribution de certaines huiles ont été perturbées, d'autres sont intervenues pour garantir la sécurité alimentaire et énergétique. De nombreuses chaînes d'approvisionnement en huiles végétales, comme l'huile de palme et le soja, ont réussi à investir dans l'innovation et la durabilité, à réduire l'impact des systèmes d'exploitation et de production sur la biodiversité et l'écosystème. La conférence a également servi de plateforme pour débattre des derniers développements en matière de systèmes de certification durable pour l'huile de palme ainsi que des dernières technologies permettant d'assurer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en huile de palme.

Le secrétaire général du CPOPC, Rizal Affandi Lukman, a affirmé que l'huile de palme durable est l'huile végétale la plus abordable et la plus efficace, ainsi qu'une huile saine et nutritive. Elle apporte une réponse à la pénurie mondiale d'huiles végétales et à la crise énergétique actuelle en Europe, notamment en ce qui concerne l'utilisation du biocarburant à base d'huile de palme durable comme source d'énergie, qui fait cruellement défaut en cette saison hivernale. Le président de l'IPOA, Joko Supriyono, a encouragé tous les producteurs d'huile végétale à répondre aux besoins alimentaires et énergétiques du monde par une production durable et à jouer un rôle dans la réalisation des ODD.

SOURCE Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)