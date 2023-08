Conférence virtuelle SolidCAM World 2023 diffusée en direct les 5 et 6 septembre 2023

NEWTOWN, Pennsylvanie, 26 août 2023 /PRNewswire/ -- SolidCAM, leader mondial des logiciels de FAO et de l'assistance technique et post-processeur pour l'usinage CNC, diffusera en direct sa conférence annuelle les 5 et 6 septembre.

Les experts de SolidCAM présenteront les dernières mises à jour et améliorations des modules, ainsi que la dernière version de SolidCAM.

SolidCAM provides the CAM solution you need for faster, more efficient machining, seamlessly integrated and associative in SOLIDWORKS, Solid Edge and Inventor.

« SolidCAM World est un événement important pour nos clients, nos prospects et nos revendeurs », a déclaré le Dr Emil Somekh, PDG de SolidCAM. « La diffusion en direct nous donne l'opportunité de montrer à tout le monde dans le monde entier ce que SolidCAM fournit pour rendre leurs entreprises d'usinage CNC plus rentables et plus productives. »

SolidCAM fournit la solution FAO dont vous avez besoin pour un usinage plus rapide et plus efficace, intégrée de manière transparente et associative dans SOLIDWORKS, Solid Edge et Inventor. L'iMachining de SolidCAM permet d'économiser 70 % et plus de temps d'usinage CNC, de multiplier par cinq et plus la durée de vie des outils et de fournir des avances et des vitesses automatiques optimales grâce à l'assistant technologique breveté Technology Wizard.

La FAO multi-canal de SolidCAM, leader sur le marché des machines de tournage et de tours de type suisse, comprend des post-processeurs pour toutes les machines CNC complexes de tournage et de tours de type suisse. Les utilisateurs optimisent leur usinage grâce à la synchronisation multicanal de SolidCAM et bénéficient d'une simulation complète de la machine pour un usinage plus sûr.

SolidCAM Additive offre une solution complète pour l'impression 3D métal et l'usinage CNC combinés et rentables. Avec la fabrication hybride, imprimez en 3D votre pièce en métal, puis finissez-la sur commande numérique, ce qui permet de réduire les coûts par rapport à la fabrication traditionnelle. Les connaissances approfondies de SolidCAM en matière d'usinage permettent de guider l'ensemble du processus, de la conception à l'impression 3D et à l'usinage CNC.

Inscrivez-vous à la diffusion en direct de SolidCAM World 2023 en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.solidcam.com/scw/pr-2023

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Jack Maner

Directrice marketing

E-mail : [email protected]

Téléphone : 866-975-1115

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2194770/Pen_Manufacturing_SolidCAM_Swiss_Citizen_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2194817/SolidCAM_Solid_Platform_Manufacturing_Logo.jpg

SOURCE SolidCAM