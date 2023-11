GUANGZHOU, China, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Conferência Internacional "Compreendendo a China" 2023 ("a Conferência"), organizada pelo Instituto de Inovação e Estratégia de Desenvolvimento da China (CIIDS), está programada para ser realizada em Guangzhou de 1 a 3 de dezembro. A conferência, com o tema "Os novos esforços da China em meio a mudanças globais sem precedentes: expandindo a convergência de interesses e construindo uma comunidade de futuro compartilhado", reunirá políticos, estrategistas, acadêmicos, empresários, diplomatas estrangeiros no país, representantes de organizações internacionais e empresas multinacionais na China para participarem de um diálogo com funcionários do governo, acadêmicos e empresários chineses.

A conferência "Compreendendo a China" 2023 começará em breve em Guangzhou, China.

A conferência planeja uma série de atividades para promover a comunicação, incluindo coleções e exibições de curtas-metragens, palestras e narrações de histórias chinesas em inglês, além de lançar uma série de documentários que retratam a imagem moderna da China.

A coleção e exibição de curtas-metragens, chamada "China in the Eyes of the Young —Chinese and Foreign Short Videos Screening and Award Ceremony" (China aos Olhos dos Jovens: Exibição e Cerimônia de Premiação de Curtas-Metragens Chineses e Estrangeiros), visa reunir recursos de alto nível do exterior e promover a iniciativa e o entusiasmo dos jovens de todo o mundo em focar e contar histórias chinesas. O evento convida equipes criativas de jovens, grandes universidades e indivíduos a compilar curtas-metragens de alta qualidade com uma visão global.

Durante a conferência, o CIIDS se juntará à China Global Television Network (CGTN) para apresentar um evento especial onde convidados ilustres de diferentes origens compartilharão suas histórias sobre a compreensão da China, cada um a partir de sua própria perspectiva. Entre eles estão Yves Leterme, ex-primeiro-ministro belga; Moon Chung-in, presidente do Instituto Sejong na Coreia do Sul; Martin Jacques, renomado especialista em China; Mushahid Hussain Syed, presidente do Comitê de Defesa do Senado do Paquistão; Wang Jian, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia; e Vikram Channa, vice-presidente de conteúdo da Discovery Networks Ásia-Pacífico.

O desafio Relatos da China contados em inglês está se preparando para mais uma rodada. Este evento proporciona uma plataforma para os jovens promoverem a cultura chinesa através de recitações em inglês, discursos criativos, monólogos dramáticos ou exibindo talentos chineses. Desde 2020, a iniciativa atraiu mais de 300 mil jovens de todo o mundo.

Um intercâmbio sobre a China, lançado conjuntamente pelo CIIDS e pelo Discovery Channel, é uma série de seis episódios concebida para oferecer à comunidade internacional uma melhor compreensão da China na nova era.

