Conferência de Segurança Internacional do Forte completa 20 anos no Rio e reflete sobre a transformação da ordem global

20ª EDIÇÃO DO MAIOR FÓRUM DE SEGURANÇA INTERNACIONAL DA AMÉRICA LATINA COMEÇA NESTA QUINTA, 1, NO MUSEU DO AMANHÃ E TERÁ TRANSMISSÃO ONLINE GRATUITA AO VIVO

RIO DE JANEIRO, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Com dois dias consecutivos de debates, a XX Conferência de Segurança Internacional do Forte, o maior fórum de segurança internacional da América Latina, começa nesta quinta, 1 de junho, no Museu do Amanhã, no Rio. Completando 20 anos, o já tradicional evento do calendário nacional reúne autoridades, diplomatas, representantes das forças armadas e acadêmicos da América Latina e Europa com o objetivo de estimular o debate de uma ordem internacional justa e pacífica e que assegurem a paz. A iniciativa é da Fundação Konrad Adenauer (KAS-Brasil), em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e apoio da Delegação da União Europeia no Brasil.

Palestra da Conferência de Segurança Internacional do Forte em 2022. Foto: Mapa Fotografia

Em formato híbrido - com discussões presenciais e transmissão online em tempo real e tradução simultânea em português, espanhol, inglês, alemão e LIBRAS - a Conferência traz o tema "A Ordem Global em transformação: diante da Tempestade Perfeita". O público receberá as boas-vindas de Anja Czymmeck, Diretora da Fundação Konrad Adenauer (KAS) no Brasil; de José Pio Borges, Presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e de Ignacio Ybáñez – Embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil.

Em seguida, no painel de abertura, às 9h15, o Ministro da Defesa do Uruguai, Javier García Duchini; o Secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Carlos Márcio Cozendey; o Secretário-Geral Adjunto e Diretor Político do Serviço Europeu de Ação Externa, Enrique Mora; e o Presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, Bruno Kahl, debatem a intensificação de rivalidades entre as grandes potências globais no painel "Qual o papel da América Latina e da Europa na Ordem Global em transformação?". A mediação é de Leila Sterenberg, jornalista especializada em política internacional.

Às 10h45, o painel "Organizações internacionais diante da tempestade perfeita: o longo caminho para a paz global" reunirá Belén Martínez Carbonell, Diretora-Gerente da Agenda Global e Relações Multilaterais do Serviço Europeu de Ação Externa; Benedetta Berti, Chefe de Planejamento de Políticas no Escritório do Secretário-Geral da OTAN; Amena Yassine, Assessora do Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil; além de Feliciano de Sá Guimarães, Diretor Acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), que será moderador do encontro. O debate vai levantar questões como os caminhos para recuperar as organizações internacionais diante da atual perda de eficiência das instituições multilaterais, responsáveis pelo bom funcionamento e a estabilidade do sistema internacional.

Às 12h, em "Economia Global e parcerias estratégias em tempos de guerra", último painel do dia, os participantes abordarão os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia para a economia global e como, mesmo em um sistema marcado por alta interdependência econômica, não foi possível evitar uma guerra no coração da Eurásia. Outro tema será a relevância do Acordo Mercosul-União Europeia nesse cenário. Veronique Lorenzo, Chefe da Divisão de América do Sul do Serviço Europeu de Ação Externa; Henning Speck, Conselheiro de Segurança Nacional do Grupo Parlamentar da CDU/CSU no Parlamento Federal Alemão são os painelistas e o moderador Roberto Jaguaribe, Embaixador do Brasil na Alemanha e Conselheiro do CEBRI.

Na sexta-feira, dia 2 de junho, às 9h05, a conversa gira em torno da Inteligência Artificial, assunto que vem ganhando projeção nos últimos meses. Miriam Wimmer, Diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados; Serap Güler, Deputada e Membro do Comitê de Defesa do Grupo Parlamentar da CDU/CSU no Parlamento Federal Alemão, e Juha Heikkilä, Conselheiro para Inteligência Artificial na Direção–Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias da Comissão Europeia, estarão no painel "A Ordem Global em transformação na era da Inteligência Artificial: desafios e perspectivas". Antônio Jorge Ramalho, professor da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Segurança Internacional e Defesa Nacional, faz a mediação.

Questões emergentes como a recessão democrática e ressurgimento autoritário, com o aparecimento de novas formas de nacionalismo mesmo em democracias consolidadas, serão foco do painel "Rivalidade Sistêmica: autocracias versus democracias na segurança internacional?", às 10h45. O ex-embaixador e ministro da Fazenda, Rubens Ricupero; a Vice-Presidente da Subcomissão para Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, Rasa Juknevičienė; e o Pesquisador Sênior do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Andrés Malamud, são os palestrantes, e a moderação é do Professor da Universidade das Forças Armadas da Alemanha, Carlo Masala.

Para assistir a XX Conferência do Forte via internet, basta acessar o link https://forte.avscvirtual.com.br/original/ . A transmissão online e gratuita será em tempo real com tradução simultânea em português, espanhol, inglês, alemão e LIBRAS.

Para programação completa da conferência e informações e fotos sobre os participantes, acesse AQUI .

Acompanhe as redes da Fundação Konrad Adenauer no Brasil para saber mais sobre o evento. Acesse pelo Instagram, Twitter ou Facebook: @kasbrasil

Sobre a Fundação Konrad Adenauer:

A Fundação Konrad Adenauer (KAS) é uma fundação política alemã independente e sem fins lucrativos que atua nacional e internacionalmente em prol da paz, justiça e liberdade. Nossa missão principal é a defesa da democracia e o fomento da Economia Social de Mercado, com base nos valores da democracia cristã. Além disso, buscamos fortalecer as relações transatlânticas através da cooperação internacional e, para isso, possuímos mais de 107 representações em todo o mundo. Orientamos nosso trabalho em temas chaves como a Inovação, Representatividade e Participação, e Segurança.

Atuamos no Brasil desde 1969 e concentramos as nossas atividades em quatro eixos temáticos: Educação Política, promovendo a participação dos cidadãos na política; Estado de Direito e Políticas Públicas, que forma multiplicadores sobre temas como Direitos Humanos e Democracia; Desenvolvimento Sustentável e Descentralização, onde promovemos encontros com lideranças locais e representantes políticos para promover a boa governança e a sustentabilidade; e Desafios Globais, onde estimulamos as relações não só entre a Europa e a América Latina, mas também entre Brasil e Alemanha, sob os prismas da cooperação e das relações internacionais.

Sobre o Centro Brasileiro de Relações Internacionais:

Fundado há 25 anos pelo Embaixador Luiz Felipe Lampreia, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) é o principal centro de pensamento e promoção da agenda internacional do país. A instituição prioriza a interdisciplinaridade, a pluralidade e a independência. O Conselho Curador e demais Conselhos do CEBRI são formados por renomados diplomatas, intelectuais e empresários. Estão associadas ao CEBRI cerca de 70 empresas e instituições de diversos segmentos. Os 14 núcleos de trabalho geram debates de alto nível, conteúdo de qualidade e subsídios à formulação de políticas públicas, em temas que impactam a agenda internacional do país. Liderados por especialistas e autoridades reconhecidas, os núcleos têm o objetivo de contribuir para a construção de uma agenda de desenvolvimento, formulação de políticas públicas e inserção internacional para o Brasil.

Sobre a União Europeia:

A Delegação da União Europeia no Brasil foi criada em 1984. É uma missão diplomática de pleno direito e trabalha em estreita colaboração com as missões diplomáticas dos Estados-Membros da UE no Brasil.

A Delegação da UE promove as políticas da UE no Brasil, o que inclui apresentar e explicar as ações da UE ao governo brasileiro, autoridades, sociedade civil e público em geral. A Delegação da UE promove ainda a implementação da Parceria Estratégica UE-Brasil e trabalha para fortalecer as relações políticas e econômicas/comerciais com nossos parceiros brasileiros. A Delegação da UE também realiza um serviço ativo de diplomacia pública e informação, com o objetivo de informar os brasileiros sobre os desenvolvimentos atuais na União Europeia e aumentar a conscientização sobre os interesses e preocupações da UE. Os amplos programas de assistência e cooperação setorial da UE no Brasil abrangem áreas como meio ambiente, mudanças climáticas, direitos humanos, ciência e tecnologia e pesquisa e inovação.

