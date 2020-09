Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana acontece online nesta semana

RIO DE JANEIRO, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A XVII Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana realiza sua primeira edição virtual dias 24 e 25 de setembro. O tema, "Novas Fronteiras e Soberania Frente aos Desafios Globais", será debatido por especialistas divididos em painéis transmitidos ao vivo. O evento, organizado pela Fundação Konrad Adenauer e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, com o apoio da Delegação da União Europeia no Brasil, é gratuito e aberto ao público mediante inscrição.

Na abertura, às 10h do dia 24, irão discursar o ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva, e o político alemão David McAllister, presidente da Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu. A mediação será feita pelo embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez.

Em seguida, o painel "Fronteiras tradicionais: Questões de Soberania e Segurança" abrange questões como a crise migratória, o nacionalismo e os desafios ambientais na geopolítica. Os conferencistas são: Henning Speck, Conselheiro de Segurança Nacional do Grupo Parlamentar CDU/CSU no Bundestag; Elena Lazarou, analista de política no Serviço de Estudos do Parlamento Europeu; e Ary Soares Mesquita, Major-Brigadeiro do Ar da Força Aérea Brasileira. Antonio Jorge Ramalho da Rocha, professor da Universidade de Brasília, fará a moderação.

No dia 25, a mesa "Fronteiras Econômicas: a Indústria de Defesa no Mundo Globalizado" reflete sobre parcerias entre América Latina e Europa na indústria de defesa; transferências tecnológicas; proteção de dados e os efeitos da COVID-19 na área. Os convidados são: Carlo Masala, professor da Universidade das Forças Armadas (Bundeswehr)de Munique; Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança; e Anne Fort, chefe de unidade na Direção-Geral da Indústria de Defesa e Espaço da Comissão Europeia. O moderador será André Clark, CEO da Siemens Energy Brasil e membro do CEBRI.

Já "Novas Fronteiras na Era Geopolítica Digital" abrange as responsabilidades da governança global na regulamentação do ciberespaço; tecnologia 5G e a defesa no "espaço sideral". Debatem o tema Eduardo Magrani, fellow da Fundação Konrad-Adenauer; Juan Battaleme, secretário acadêmico do Conselho Argentino de Relações Internacionais; Wiktor Staniecki, chefe do Setor Cibernético da Divisão de Política de Segurança e Defesa, Serviço Europeu de Ação Externa. Sabrina Medeiros, professora da Escola de Guerra Naval do Brasil, é a moderadora.

Inscrições em https://forms.gle/7Dy7XPzCxfHHcx5M8.

FONTE XVII Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana

