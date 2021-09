Conferência do setor financeiro encerra seu primeiro evento com foco nas palestras da Conferência do Setor Financeiro

RIAD, Arábia Saudita, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Na segunda-feira, 27 de setembro de 2021, a Conferência do Setor financeiro (FSC) concluiu seu primeiro evento com foco nas "Palestras do setor financeiro", organizado pelos parceiros do Programa de Desenvolvimento do Setor Financeiro (Ministério das Finanças – Banco Central Saudita - CMA) e realizado na torre Rafal em Riad.

O discurso de abertura do evento foi feito por S. Ex.ª Dr. Fahad Al-Mubarak, diretor do Banco Central saudita, em que dissertou sobre a crescente tendência global de sustentabilidade e mudanças climáticas.

O primeiro painel do evento discutiu o "Ecossistema ESG KSA: oportunidades e desafios". A sessão foi moderada pelo Sr. Jamie Sanz, MD & Head, da Sovereign Advisory, Société Generale, e assistido por S. Ex.ª Sr. Mohammed El-Kuwaiz, presidente da Capital Market Authority (CMA), Sr. Hani Almediani, CEO interino da NDMC, e Eng. Fahad Al-Ajlan, presidente da KAPSARC.

O segundo painel intitulado "Mercados de Capital ESG: o novo cenário de investimento", foi moderado pelo Sr. Jean Mercer, vice-presidente de mercado de capitais no HSBC. O painel recebeu os seguintes palestrantes: o Sr. Timothée Jaulin, diretor de desenvolvimento e defensoria de ESG na Amundi Asset Management, Sra. Polina Kurdyavko, da Bluebay Asset Management, & Partner - EM Senior na Sovereign PM, Sr. Manish Manchandya, CFO do grupo Saudi Electricity Company (SEC), e Sr. Paddy Padmanathan, presidente e CEO da ACWA Power.

Em nome do Ministro das Finanças, a cerimônia foi encerrada pelo Sr. Abdulaziz Alrasheed, Ministro assistente de finanças para relações macro-fiscais e internacionais, presidente do Comitê de Supervisão da Conferência do Setor Financeiro, que destacou os esforços do reino em prol da sustentabilidade.

Este evento é a primeira palestra de uma série introdutória para a segunda edição do FSC a ser realizada no primeiro trimestre de 2022, com o objetivo de discutir o papel crescente da ESG e os esforços gerais para preencher as lacunas de financiamento, obter financiamento sustentável alinhado com os objetivos de sustentabilidade da ONU, e direcionar as instituições financeiras para criar valor no longo prazo com instrumentos ESG; atingir mercados capitalistas sustentáveis e aumentar o escopo de financiamento sustentável.

O evento reuniu empreendedores para comunicar e trocar ideias e experiências, para discutir as oportunidades de investimento no desenvolvimento do setor de finanças saudita, em particular, para atrair empreendedores locais, regionais e internacionais, representantes de setores públicos e privados, incluindo consultas internacionais e instituições financeiras de alto perfil, agências de crédito e especialistas em financiamento, investimento, bancos e seguros.

Vale mencionar que a segunda edição da Conferência do Setor Financeiro buscou, desde o seu lançamento em 2019, alcançar a integração interdependente no ecossistema do setor financeiro por meio de suas várias ferramentas e meios. Além disso, a conferência teve o objetivo de alcançar crescimento sustentável no âmbito de uma estrutura de estabilidade financeira resiliente, empregando ferramentas inovadoras para o desenvolvimento e gerenciamento de serviços.

Esta conferência é uma das iniciativas do Programa de Desenvolvimento do Setor Financeiro, lançado pelo Conselho de Assuntos Econômicos e de Desenvolvimento como um dos programas Vision2030, que visa concretizar os objetivos da Saudi Vision 2030, por meio da criação de um setor financeiro diversificado e eficaz que apoie o desenvolvimento da economia nacional.

Para assistir ao evento, clique aqui: https://twitter.com/i/broadcasts/1BRJjnzlLqaJw

Tweet: Financial Sector Conference Concludes its First Focused Event of the Financial Sector Conference Talks

Link: https://twitter.com/i/broadcasts/1BRJjnzlLqaJw

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1637283/Financial_Sector_Conference_Talks_Logo.jpg

FONTE Saudi Ministry of Finance

SOURCE Saudi Ministry of Finance