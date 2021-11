Configit devient partenaire de solutions agréées d'Unity pour offrir une meilleure visualisation 3D

La solution de Configit offre la meilleure technologie de configuration de sa catégorie, désormais agréée par Unity, pour les fabricants de produits complexes

COPENHAGUE, Danemark, 6 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint le programme Unity Verified Solutions Partner (VSP). L'équipe des partenaires de solutions agréées d'Unity effectue des tests d'assurance qualité de l'API Ace for Unity de Configit.

Ce partenariat assure que l'API Ace for Unity de Configit est vérifiée et optimisée pour les dernières versions LTS ( Long-Term Support ) et tech de l'éditeur Unity, fournissant ainsi une expérience fluide aux développeurs. L'API sera une solution agréée pour les développeurs Unity.

Les partenaires de solutions agréées d'Unity représentent un écosystème de SDK tiers, de plugins, d'applications d'éditeur et bien plus encore. Ces entreprises s'associent à Unity pour garantir l'alignement technique et vérifier la conformité avec les dernières versions d'Unity de façon régulière et continue.

En collaboration avec les fabricants de produits complexes et configurables, Configit fournit une plateforme d'innovation performante qui unit les fonctions et leur données dans un format cohérent, simplifié et accessible. Configit permet aux clients une expérience immersive en donnant vie aux produits par l'accélération de l'innovation, par des cycles de développement réduits et par leur visualisation authentique.

Forma, le produit de visualisation d'Unity, débloque des leviers de productivité majeurs pour la production de contenu, permettant aux entreprises d'importer rapidement des données 3D de produits pour visualiser en 3D et en temps réel les modèles et toutes leurs variantes. Le partenariat avec Configit garantit l'exactitude des modèles en permettant aux fabricants de définir la principale source de données et de règles de configuration qui peuvent être utilisées dans toute l'entreprise. Toutes les fonctions qui traitent des produits configurés, de l'ingénierie et des ventes à la fabrication et au service, sont alignées et connectées à une source unique de vérité sur la configuration.

Dave Rhodes, Vice-président principal, Digital Twins, Unity Technologies, a déclaré : « Bien que les racines d'Unity soient dans le jeu vidéo, nous nous étendons verticalement à d'autres secteurs depuis un certain temps, et nous avons constaté une croissance significative dans le secteur de la fabrication pour la visualisation en temps réel. En tant que leader de la gestion de la configuration, Configit était un choix naturel pour notre programme Verified Solutions Partner. L'expertise de la société en matière de résolution de problèmes complexes constitue la base parfaite pour notre produit Unity Forma. En renforçant les visualisations avec des données produit précises et actualisées, les clients savent que ce qu'ils créent est correct, fabricable et livrable. »

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a déclaré : « Ce partenariat avec Unity souligne notre engagement à apporter les meilleures solutions dans leur catégorie à nos clients. La technologie 3D interactive et temps réel d'Unity est un élément clé de notre vision de la gestion du cycle de vie des configurations. Devenir un partenaire de solutions agréées d'Unity signifie que notre performante technologie de configuration est désormais disponible pour les utilisateurs de la plateforme de visualisation leader du marché d'Unity, ce qui changera la donne dans le domaine de la fabrication. »

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de viedes configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels essentiels pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation (VT) ® , qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. La technologie Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration performantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leader de leur marché. Site Web : https://configit.com/

