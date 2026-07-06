Configit figure en tant que Sample Vendor dans le Gartner® Hype Cycle™ pour le commerce numérique, 2026

Le leader mondial est reconnu parmi 11 fournisseurs cités dans le rapport 2026

COPENHAGUE, Danemark, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie de la configuration (CLM), annonce aujourd'hui avoir été désigné comme Sample Vendor (fournisseur de référence) dans le Gartner Hype Cycle pour le commerce numérique, 2026, catégorie Composable Product Configurators.

L'IA et les agents IA transforment le commerce numérique à mesure que le comportement d'achat des clients évolue. Comme le souligne Gartner dans son rapport, l'un des principaux facteurs d'adoption des configurateurs réside dans le fait que « les acheteurs et les vendeurs B2B souhaitent réaliser davantage de transactions via le canal du commerce numérique en libre-service, car celui-ci est plus pratique pour les acheteurs et moins coûteux pour les vendeurs. Pour accroître le volume et la valeur des activités en ligne, il est nécessaire de faciliter la vente de biens et de services plus complexes. »

Configit Ace® est une solution SaaS modulable de configuration de produits et de gestion des variantes, conçue pour répondre aux défis de configuration les plus complexes. Configit propose une plateforme de configuration de produits entièrement intégrée, reposant sur sa technologie Virtual Tabulation® (VT™). Il reste le seul à pouvoir résoudre les problèmes de configuration les plus complexes au monde de manière déterministe et avec une certitude mathématique.

Gartner a également souligné que « le déploiement d'un configurateur de produits modulable améliore les taux de conversion et la valeur moyenne des commandes, réduit le coût des échantillons et des retouches de commandes, et permet de vendre via tous les canaux de distribution ».

Johan Salenstedt, CEO de Configit, déclare : « Nous pensons que ce Hype Cycle souligne la nécessité de prendre en charge la configuration de produits personnalisables qui répondent aux besoins tant des acheteurs que des vendeurs à l'ère de l'IA. Grâce à Ace, le configurateur de produits modulaires de Configit, les fabricants peuvent améliorer leurs configurateurs actuels à l'aide d'une solution d'IA déterministe à l'échelle de l'entreprise, ce qui permet d'éliminer les erreurs de configuration, de réduire les délais d'établissement des devis et d'accélérer la mise sur le marché, tout en favorisant la collaboration interfonctionnelle. Nous sommes sincèrement convaincus que le fait d'avoir été désignés comme Sample Vendor met en avant notre mission, qui consiste à repenser la personnalisation et la fabrication de produits complexes à l'heure où les entreprises s'engagent dans la voie de l'adoption de l'IA ».

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Hype Cycle pour le commerce numérique, 2026, Sandy Shen, 2 juin 2026

GARTNER et HYPE CYCLE sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun vendeur, aucun produit ou service décrit dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les vendeurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation Gartner chargée de l'analyse des entreprises et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Configit

Leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations, Configit fournit des logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Grâce à Virtual Tabulation, Configit fournit aux chefs de file mondiaux du marché des solutions de configuration performantes et faciles à utiliser. Site internet : configit.com

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