Configit listé comme fournisseur représentatif dans le Hype Cycle™ de Gartner pour les technologies avancées pour la fabrication, 2024

COPENHAGUE, Danemark, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Configit, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui qu'il avait été identifié comme fournisseur représentatif dans le Hype Cycle™ de Gartner® pour les technologies avancées pour la fabrication, 2024. Configit a été nommé dans la catégorie des technologies de gestion du cycle de vie des configurations.

Le CLM constitue un élément essentiel de la conception, de la fabrication, de la vente et du service après-vente de produits complexes configurables. Il fournit l'échelle dont les fabricants ont besoin pour accroître la productivité, améliorer la qualité et stimuler l'innovation. Depuis 23 ans, Configit fournit des solutions de configuration de premier ordre aux leaders mondiaux de l'industrie manufacturière. L'entreprise a été l'un des premiers architectes du CLM, et sa technologie Virtual Tabulation®, qui fait l'objet de plusieurs brevets, est le moteur de la plateforme Configit Ace®, qui crée une source unique de vérité en matière de configuration.

Le Hype Cycle de Gartner indique que « les DSI du secteur manufacturier peuvent utiliser les nouvelles technologies pour accroître l'efficacité opérationnelle, gérer les risques et stimuler l'innovation, améliorant ainsi l'expérience et la compétitivité des clients. Il analyse la valeur et la maturité des technologies émergentes afin d'aider les DSI à identifier les technologies à privilégier ».

Selon le rapport, « la gestion du cycle de vie des configurations (CLM) utilise des techniques d'ingénierie des systèmes pour définir et exécuter des configurations de produits, des processus de fabrication et des options de vente et de service de manière connectée et orchestrée. Elle comprend une architecture de produit utilisée par des moteurs de règles centralisés et intégrés pour permettre la configuration de variantes qui sont techniquement et économiquement réalisables ainsi que vendables et maintenables en après-vente ».

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a déclaré : « Depuis près d'un quart de siècle, Configit est à la pointe du CLM. Nous sommes fiers d'être reconnus dans le rapport du Hype Cycle de Gartner et nous remercions notre équipe qui travaille dur pour développer des produits qui contribuent au mieux à la croissance et à la rentabilité de l'entreprise. Nous pensons que le fait d'être nommés par Gartner comme fournisseur représentatif renforce la valeur de notre solution pour nos clients, et nous nous réjouissons de continuer à innover en leur nom ».

