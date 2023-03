Configit nomme Damantha Boteju au poste de directeur des produits et de la technologie

Ce leader IT chevronné conduira l'offre de technologies de configuration de la société

COPENHAGUE, Danemark, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui la nomination de Damantha Boteju au poste de directeur des produits et de la technologie. À ce titre, il sera chargé de superviser la stratégie de développement des produits de l'entreprise.

Damantha Boteju

Avant de rejoindre Configit, Damantha était directeur de la technologie chez Forecast, une scale-up qui crée la prochaine génération de logiciels de gestion de projet utilisant l'IA pour stimuler la réussite des projets. Il a également occupé le poste de directeur des produits et de la technologie chez Edlund, fournisseur scandinave de premier plan de logiciels d'assurance-vie et de retraite.

Damantha rejoint Configit alors que la société continue d'améliorer et de faire évoluer ses offres CLM pour aider les clients à faire face à une complexité croissante. Sa nomination renforce le leadership de Configit dans le domaine de la gestion du cycle de vie de la configuration afin de répondre aux exigences croissantes des produits configurables complexes et de soutenir une base de clients en pleine expansion.

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a déclaré : « Damantha fait profiter la stratégie produit de Configit de sa riche expérience. Son expertise nous permettra de fournir à nos clients le meilleur service qui soit et de leur permettre d'améliorer leur compétitivité en alignant tous les systèmes et processus d'entreprise pour obtenir des configurations exactes, précises et complètes. »

Damantha Boteju, directeur des produits et de la technologie chez Configit, a ajouté : « Configit résout un problème très complexe dans le domaine de la fabrication d'une manière tout à fait innovante. Je m'engage à ce que les solutions de Configit permettent à tous les produits d'être adaptés exactement aux besoins de n'importe quel client. Nous avons un impact sur le marché international de la configuration des produits. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels essentiels pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation (VT)™, qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders sur le marché. Site Internet : https://configit.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030817/Damantha_Boteju.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/Configit_Logo_Logo.jpg

SOURCE Configit