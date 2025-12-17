Configit obtiene las recertificaciones ISO 27001 e ISO 27017

Con la certificación ISO 27017, Configit ofrece a los clientes la seguridad de que su información procesada en la nube está segura.

COPENHAGUE, Dinamarca, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Configit, líder mundial en gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), anunció hoy que ha logrado recertificarse exitosamente para ISO 27001:2013 e ISO 27017:2022, dos de los estándares de seguridad de la información más reconocidos y respetados del mundo.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es un organismo independiente y no gubernamental que desarrolla estándares globales para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de productos, servicios y sistemas. Entre sus estándares más reconocidos se encuentran los de la familia ISO 27000, que establecen el estándar de seguridad de la información. La ISO 27001:2013 se considera el estándar líder para la protección de datos de clientes, mientras que la ISO 27017:2022 proporciona orientación adicional para la seguridad de los entornos en la nube.

Estas recertificaciones validan el compromiso continuo de Configit con el mantenimiento de los más altos niveles de seguridad en sus productos, operaciones y entornos de nube. Los clientes también tienen la garantía de que sus datos procesados en la nube están protegidos por rigurosos controles con reconocimiento internacional, diseñados específicamente para la prestación segura de servicios en la nube.

Johan Salenstedt, consejero delegado de Configit, afirmó: "La renovación de nuestras certificaciones ISO 27001 e ISO 27017 reafirma nuestro compromiso con la protección de los datos confidenciales que nos confían nuestros clientes, socios y empleados. A medida que las amenazas se vuelven cada vez más complejas, mantener los estándares de seguridad más rigurosos sigue siendo esencial".

