Confira o passo a passo de uma rotina saudável de hidratação corporal

SÃO PAULO, 24 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Com o distanciamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, o brasileiro acabou passando mais tempo consigo mesmo e isso gerou, pelo menos, um ponto positivo: o interesse pelo autocuidado.

Segundo dados da Mintel¹ (empresa privada de pesquisa de mercado), as pessoas estão dando mais atenção a produtos que podem ser aplicados em casa e a cuidados com a pele, e o destaque vai para os hidratantes. O levantamento aponta que 56% dos entrevistados afirmaram seguir uma rotina de hidratação facial ou corporal, durante os últimos seis meses².

O rosto geralmente é o preferido na rotina de skincare e de fato a hidratação facial é fundamental para deixar a pele mais bonita, jovem e saudável. Mas não é só o rosto que precisa desses cuidados: tornar a hidratação corporal um hábito, também traz muitos benefícios.

É essencial lembrar que a hidratação da pele está relacionada à saúde e bem-estar. Uma pele hidratada é mais resistente a agressões que podem acontecer no dia a dia, como exposição ao sol ou vento frio que podem deixar a pele seca. E claro que isso também tem efeito na aparência. O uso de hidratantes corporais ajuda a manter o brilho e a elasticidade da pele, auxiliando na prevenção dos efeitos do ressecamento, e também traz benefícios para a saúde emocional. De acordo com os entrevistados pela Mintel, na pesquisa Beauty Habits 2021, 23% dos brasileiros entrevistados declararam fazer uso de produtos de beleza ou cuidados pessoais como forma de lidar com o estresse.

Para incluir esse cuidado na sua rotina, é importante seguir alguns passos. O primeiro é preparar sua pele para receber o hidratante. A Dra. Camila Hofbauer (CRM 129.170 – SP) explica que "Antes da etapa de hidratação, é recomendado fazer uma boa limpeza na pele, que vai ajudar a remover os resíduos e tornar a hidratação mais profunda e efetiva".

Não importa se o sabonete é líquido, em barra, ou em espuma, o importante mesmo é escolher o ideal para cada tipo de pele. Cetaphil® conta com uma linha de higienização completa para o rosto e corpo, considerando todos os tipos de pele. Cetaphil® Espuma de Limpeza Suave, por exemplo, remove 80%* das partículas de poluição presentes na pele³.

Além disso, para que todos os benefícios da hidratação aconteçam, é fundamental que o cuidado seja contínuo. Ou seja, que a rotina de hidratação seja seguida diariamente. "Isso vai desde a aplicação de cremes hidratantes corporais até o hábito de beber de dois a três litros de água por dia", conta a dermatologista.

Na hora de escolher o hidratante, o que se busca é um produto que traga hidratação intensa e prolongada. Cetaphil® possui soluções de hidratantes com diversas texturas – creme, loção ou espuma – e para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis, proporcionando hidratação corporal profunda.

O Cetaphil® Creme Hidratante traz sensação imediata de maciez e é ideal para o uso no corpo e em áreas extremamente ressecadas. Cetaphil® Loção Hidratante promove

hidratação instantânea da pele de forma profunda e prolongada. O Cetaphil® Advanced Loção Hidratante ajuda a reduzir a perda de água e reter a hidratação natural da pele. Cetaphil® Pro Ad Fast Control Espuma Hidratante restaura e reforça a barreira natural da pele.

Ao optar por um produto que atenda às necessidades específicas da pele, com ingredientes e características especiais, os benefícios maiores. Para o cuidado ser completo, é indispensável o acompanhamento de um dermatologista. Esse profissional é quem vai indicar os melhores produtos e a melhor rotina de tratamento para cada tipo de pele.

