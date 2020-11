Confira os finalistas do Prêmio Impactos Positivos 2020

Impacto Ambiental: GreenPress (509 votos), SalvaComida (124 votos) e Triângulo Aquapônico (158 votos)

Impacto Cultural: Roteiros Roraima (1575 votos), Kids2gether (176 votos) e Vila Pagã (295 votos)

Impacto Econômico: Brasil Food Safaris (463 votos), Mercadão Internacional de Lagoa Santa (925 votos) e O Lado Bom da Vida (477 votos)

Impacto Social: Clube Social Pertence (1521 votos), Mediação Cultural (1655 votos) e MUST (788 votos)

Os finalistas acima agora apresentarão seus projetos e ações por meio de lives nas mídias sociais e podcasts, em conjunto com o time do Lugares Pelo Mundo. Dessa forma, o público terá ainda mais informações para votar nos seus favoritos. Entre 9 e 29 de novembro, será realizada uma segunda votação pelo público através do site do Lugares Pelo Mundo . Além do projeto mais votado por voto popular em cada categoria, também serão contados os votos do Lugares Pelo Mundo, da iFriend e, como júri técnico, da especialista em marketing e transformação digital Marta Poggi e de um profissional do Sebrae (entidade que apoia o desenvolvimento sustentável de micro e pequenas empresas), cada um representando um ponto para a decisão final (totalizando cinco pontos). No dia 30 de novembro, serão anunciados os ganhadores de cada categoria durante um evento virtual na plataforma Bureau Mundo . A premiação incluirá uma consultoria personalizada sobre ferramentas digitais com a especialista Marta Poggi.

"Temos muito orgulho de apresentar uma lista de finalistas tão diversa e tão cheia de potencial para o Prêmio Impactos Positivos 2020. Nosso objetivo sempre foi dar visibilidade a pessoas, ações e organizações que causam um impacto positivo no mundo e este processo está apenas começando. Essa iniciativa é um exemplo de como a união e mobilização de empresas e pessoas podem gerar novas oportunidades de evolução e mudança", afirma Gisele Abrahão, diretora da Global Vision Access e idealizadora do Lugares Pelo Mundo.

"Com o fim do período de votação popular, conseguimos visualizar de maneira ainda mais clara o potencial que muitos projetos, sejam eles grandes ou pequenos, têm de influenciar o bem-estar social. Com o Prêmio Impactos Positivos conseguimos selecionar muitos concorrentes merecedores, mas, além disso, temos a oportunidade de compartilhar informações sobre ações de enorme importância para o nosso país", conta Leonardo Brito, idealizador do iFriend.

O Prêmio Impactos Positivos é uma iniciativa do portal colaborativo Lugares Pelo Mundo em parceria com a plataforma iFriend , apoio institucional da Embratur e conta com o apoio de Marta Poggi , Sebrae , Bureau Mundo , Denario , Instituto Dharma , Kayak , GTA , Acordei Quero Viajar , Lado B Viagem , Karina Oliani , Lipe Travel Show , Mundo Para Viver , Live More Travel More , Patty Leone , Porta de Embarque , Travelpedia , Travelterapia , Viajar Pelo Mundo , Viramundo e Mundo Virado , Way Content , Sonder , Câmara LGBT , Festuris , Integração Trade , UGART , Ásia Total , Agaxtur , Cativa Operadora , Mandala Tours , MB Operadora , Mercatur Premium , Mercosur Viagens , Orion , Personal Turismo , Raidho , Senator , Uneworld , Welcome Trips , Capital Marketing , CWW , Global Vision Access , The Global Nomads , Top DMC , Xmart e Sindetur RS para maior disseminação e alcance.

Para mais informações acesse: lugarespelomundo.com/impactos-positivos

