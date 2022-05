Conflux Technology y GKN Additive colaborarán en el desarrollo, diseño y producción de intercambiadores de calor en Europa

"Nos emociona el hecho de poder ofrecer a nuestros clientes acceso a los servicios de fabricación de GKN Additive. Su capacidad para fabricar pedidos de gran volumen en Europa encaja perfectamente con nuestros clientes de la UE que buscan una producción en serie cerca del punto de uso. Poder proporcionar nuestra tecnología a su amplia gama de clientes tecnológicamente avanzados y de primer nivel ya está demostrando ser fructífera", comentó Michael Fuller, consejero delegado y fundador de Conflux Technology.

"Estamos encantados de asociarnos con Conflux Technology. Los intercambiadores de calor y la gestión térmica son áreas clave en las que la impresión 3D puede proporcionar soluciones de alto valor. La combinación de fuerzas con expertos en aplicaciones de la industria como Conflux nos permite poder proporcionar mejores soluciones de su clase a nuestros clientes", explicó John Dulchinos, director general de GKN Additive.

Este comunicado de prensa está disponible desde: www.gknpm.com/en/news-and-media/news-releases

Si desea conocer más acerca de GKN Additive visite: www.gknadditive.com

Síganos en LinkedIn a través de: www.linkedin.com/company/gknadditive/ y www.linkedin.com/company/forecast3d/

GKN Additive es un líder mundial en fabricación digital que ofrece una gama de soluciones de fabricación aditiva en todo el ciclo de vida del producto para las industrias automotriz, industrial, aeroespacial, electrónica y de consumo. GKN Additive está respaldado por GKN Powder Metallurgy, líder mundial en desarrollo de polvos metálicos, procesamiento digital de metales, con una red de ingeniería de más de 6.600 personas en 29 ubicaciones en todo el mundo.

Conflux Technology es una empresa de fabricación aditiva (AM) líder en el mundo que es pionera en aplicaciones térmicas y de fluidos a través de ingeniería y producción expertas. Conflux comenzó en el mundo de la ingeniería de F1, donde el fundador y consejero delegado, Michael Fuller, transformó los diseños de los intercambiadores de calor y los resultados de rendimiento. En la actualidad, Conflux es un equipo senior por diseño bien establecido que lidera el avance de las aplicaciones AM. Su revolucionaria tecnología de intercambio de calor ha transformado el rendimiento de productos y sistemas en las industrias aeroespacial, automotriz, automovilística, microelectrónica, industrial y energética. Con operaciones de fabricación avanzadas integradas verticalmente, Conflux abarca todos los aspectos del proceso de ingeniería, desde el diseño y el análisis CFD hasta la producción en serie AM interna, el post-procesamiento y la validación independiente. Conflux constantemente lleva la tecnología AM a la vanguardia, obteniendo resultados innovadores para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1825990/GKN_Powder_Metallurgy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1825991/GKN_Powder_Metallurgy_Logo.jpg

Contactos para medios

GKN Additive

Alexandra Rohe, directora global de marketing y comunicaciones

E-Mail: [email protected] Phone: +49 (228) 9335 396

Conflux Technology

Georgina Gascoigne, responsable de marketing

E-Mail: [email protected]

SOURCE GKN Powder Metallurgy