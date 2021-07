Congrès annuel 2021 de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique

- La supplémentation en nutriments a très peu ou pas d'effet sur la prévention des infections virales des voies respiratoires chez les personnes en bonne santé

CRACOVIE, Pologne, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Un groupe de travail sur la nutrition et l'immunomodulation de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (EAACI) a examiné la question de savoir si l'utilisation de compléments nutritionnels par des enfants et des adultes en bonne santé dans différentes régions du monde peut prévenir les infections virales des voies respiratoires (IVR), telles que la COVID-19.

Le groupe de travail a conclu que la supplémentation en nutriments a très peu ou pas d'effet sur la prévention des IVR chez les individus en bonne santé. La supplémentation en zinc semble offrir une certaine protection aux enfants uniquement en Asie. La vitamine D peut procurer une certaine protection chez les adultes, mais seulement aux États-Unis et au Canada.

Les résultats seront présentés à la conférence annuelle de l'EAACI Hybrid Congress 2021 à Cracovie, en Pologne, par le Dr Berber Vlieg-Boerstra, diététicienne de recherche à l'hôpital OLVG d'Amsterdam, aux Pays-Bas.

Sur une période d'un an, le groupe de travail a mené une revue systématique complète sur le sujet afin d'identifier et de mieux comprendre les facteurs modifiables, tels que la supplémentation en nutriments, qui pourraient renforcer la réponse immunitaire pour améliorer la résistance aux IVR, comme la COVID-19, dans la population générale.

Le groupe de travail a évalué jusqu'en avril 2020 les preuves scientifiques issues de 115 études, portant sur 199 055 sujets (191 636 enfants et 7 419 adultes) de 37 pays, pour les nutriments ayant un rôle reconnu dans la fonction immunitaire. Il s'agissait de multiples micronutriments, de la vitamine A, de l'acide folique, des vitamines B12, C, D et E, du bêta-carotène, du zinc, du fer et des acides gras polyinsaturés à longue chaîne.

Toute la littérature scientifique disponible sur la question de recherche a été étudiée et seuls les essais contrôlés randomisés chez l'homme, études présentant le niveau de preuve le plus élevé, ont été inclus. Dans ces études, l'effet de l'administration de compléments chez des enfants ou des adultes en bonne santé a été mesuré sur la prévention primaire des IVR par rapport à un placebo. Le groupe de travail a élaboré un examen systématique et une méta-analyse, ce qui signifie que des méthodes systématiques et clairement définies ont été utilisées et que les résultats de plusieurs études similaires ont été combinés. Les résultats d'études similaires ont été analysés par nutriment, groupe d'âge (enfants et adultes) et région du monde.

En analysant séparément les différentes régions du monde, seules les études réalisées en Asie ont montré un effet protecteur significatif de la supplémentation en zinc sur les IVR (RR 0,86, 95 % IC 0,7-0,96). La supplémentation en vitamine D chez les adultes a montré une légère diminution de l'incidence des IVR (RR 0,89, 95 % IC 0,79-0,99), en particulier en Amérique du Nord (RR 0,82, 95 % IC 0,68-0,97), mais pas en Europe ni en Océanie.

« Le principal message pour le consommateur général en bonne santé est qu'il est peu probable que l'amélioration de la fonction immunitaire pour prévenir les IVR, comme la COVID-19, soit obtenue par une supplémentation en micronutriments. En revanche, sur la base des données relatives à la pandémie actuelle, nous attendons un effet préventif plus prometteur d'un mode de vie sain et anti-inflammatoire, tel qu'un régime alimentaire sain, pour renforcer notre système immunitaire », déclarent le Dr Berber Vlieg-Boerstra, le Dr Nicolette de Jong (Erasmus MC Rotterdam, Pays-Bas et le Dr Bright Nwaru, Université de Göteborg, Suède) qui ont dirigé l'étude.

