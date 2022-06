Congrès annuel de l'ESPGHAN 2022 : Le régime nordique à faible teneur en protéines pourrait être la clé pour inculquer des habitudes alimentaires plus saines aux bébés, selon une nouvelle étude

COPENHAGUE, Danemark, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle étude présentée aujourd'hui lors du 54e congrès annuel de la Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique (ESPGHAN), initier les bébés et les jeunes enfants à un régime alimentaire de style nordique à faible teneur en protéines et davantage axé sur les aliments d'origine végétale pourrait être la clé pour leur inculquer des habitudes alimentaires plus saines.

Les bébés nourris à partir de l'âge de 4 à 6 mois avec des portions de dégustation du nouveau régime nordique composé de fruits, de baies, de racines et de légumes, ainsi qu'avec du lait maternel ou en poudre, mangeaient presque deux fois plus de légumes (46 % de plus) que ceux nourris selon un régime classique, à l'âge de 18 mois.

Des chercheurs de l'Université d'Umeå, en Suède, du Centre d'épidémiologie du Conseil du comté de Stockholm et de l'Université de Californie, aux États-Unis, ont suivi deux groupes de bébés de 4 à 6 mois jusqu'à 18 mois, dans le cadre de l'essai OTIS. Au total, 250 bébés ont participé à l'étude et 82 % d'entre eux l'ont achevée.

Les bébés nourris suivant le nouveau régime nordique, qui avaient reçu des recettes nordiques maison, des aliments pour bébés à teneur réduite en protéines et un soutien parental via les médias sociaux, consommaient 42 à 45 % de fruits et légumes en plus à l'âge de 12 à 18 mois, par rapport à ceux qui étaient nourris suivant le régime classique actuellement recommandé par l'Agence alimentaire suédoise.

La chercheuse principale, le Dr Ulrica Johansson, docteur en médecine pédiatrique et diététicienne diplômée de l'université d'Umeå, en Suède, a déclaré à propos de cette étude : « Un régime nordique à faible teneur en protéines introduit chez des nourrissons qui n'étaient pas habitués à ce modèle d'alimentation, a permis d'augmenter la consommation de fruits, de baies, de légumes et de racines, instaurant ainsi un modèle d'alimentation préférable durable sur une période de 12 mois. »

« Un régime nordique à faible teneur en protéines est sûr, réalisable et peut contribuer à une alimentation durable et saine pendant l'enfance et la petite enfance », a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle étude pourrait ouvrir la voie à l'élargissement de l'éventail des goûts chez les nourrissons et constituer une stratégie efficace pour inculquer des habitudes alimentaires plus saines dès le plus jeune âge.

Le régime nordique se caractérise par une consommation plus importante de fruits, de baies, de légumes, d'herbes, de champignons, de tubercules et de légumineuses produits localement et de façon saisonnière, ainsi que de céréales complètes, de graisses et d'huiles végétales, de poisson et d'œufs, et par une consommation plus faible de sucreries, de produits laitiers et de viande.

