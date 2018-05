Congrès annuel de l'ESPGHAN : une nouvelle étude révèle que le gingembre peut être efficace dans le traitement des vomissements chez les enfants atteints de gastro-entérite aiguë

Tous les enfants souffrent généralement de gastro-entérite aiguë au cours des trois premières années de leur existence et on recense entre trois et cinq milliards de cas chaque année à l'échelle mondiale. Des vomissements sont signalés chez les trois quarts des enfants souffrant de cette maladie. Ces vomissements contribuent à une perte de liquide et à l'échec de la réhydratation orale, ce qui peut mettre la vie en danger. Alors que les taux de mortalité en Europe sont faibles, la gastro-entérite est une cause majeure de visites à l'hôpital et elle a un net impact sur l'économie. Elle représente en effet plus de 87 000 visites à l'hôpital par an et près de 700 000 consultations externes. À l'échelle mondiale, la gastro-entérite aiguë est l'une des principales causes de mortalité infantile, avec 1,34 million de décès d'enfants par an.

Le Dr Roberto Berni Canani et son équipe de chercheurs ont démontré que le gingembre est efficace pour réduire à la fois la durée et la gravité des vomissements. Cela se traduit par un moindre nombre de journées scolaires perdues et suggère que les résultats sont susceptibles de réduire le nombre d'hospitalisations et de journées de travail manquées par les parents.

L'étude randomisée en double aveugle, contrôlée par un placebo, a observé 141 enfants âgés de un à dix ans atteints de gastro-entérite aiguë et a elle a comparé l'efficacité du gingembre par rapport à un placebo dans le traitement de la maladie. Les résultats ont montré que le nombre d'épisodes de vomissements était 20 % inférieur dans le groupe traité au gingembre et que le nombre d'enfants manquant l'école pendant au moins un jour était 28 % inférieur dans le groupe traité avec le gingembre.

Tandis que des études antérieures ont démontré l'efficacité du gingembre dans le traitement des vomissements chez les femmes enceintes et les patients adultes en chimiothérapie, cette étude marque la première fois que l'efficacité du gingembre a été testée chez les enfants.

S'exprimant à ce sujet, le Dr Berni Canani a déclaré : « Nous nous attendons à ce que les résultats aient une grande répercussion sur la pratique clinique à l'avenir et sur les conseils donnés aux parents dans le cadre du traitement de la gastro-entérite aiguë et nous pensons qu'ils sont susceptibles de sauver des vies en Europe et dans le reste du monde. La recherche devrait maintenant s'atteler à la question de l'efficacité du gingembre dans le traitement des enfants qui vomissent sans souffrir de gastro-entérite aiguë ».

SOURCE ESPGHAN