Congrès de l'Académie européenne de neurologie : la COVID-19 entraîne d'importants problèmes cognitifs et comportementaux chez les patients

VIENNE, 20 juin 2021 /PRNewswire/ -- Des patients atteints de la COVID-19 souffrent de problèmes cognitifs et comportementaux deux mois après leur sortie de l'hôpital, selon une nouvelle étude présentée au 7e congrès de l'Académie européenne de neurologie (EAN, European Academy of Neurology)[1].

Des problèmes de mémoire, de connaissance spatiale et de traitement de l'information ont été identifiés comme des débordements possibles du virus chez les patients post-COVID-19 qui ont fait l'objet d'un suivi dans les huit semaines.

La recherche a également révélé qu'un patient sur cinq a signalé un trouble de stress post-traumatique, 16 % présentant des symptômes dépressifs.

L'étude italienne a consisté à tester les capacités neurocognitives de patients et à faire des examens par IRM du cerveau de ceux-ci deux mois après qu'ils ont présenté des symptômes de la COVID-19. Plus de 50 % des patients ont éprouvé des troubles cognitifs; 16 % avaient des problèmes de fonction exécutive (gestion de la mémoire de travail, pensée flexible et traitement de l'information), 6 % avaient des problèmes visuospatiaux (difficultés à évaluer la profondeur et à voir le contraste), 6 % avaient des troubles de la mémoire et 25 % présentaient une combinaison de tous ces symptômes.

Les problèmes cognitifs et psychopathologiques étaient beaucoup plus graves chez les jeunes, la majorité des patients âgés de moins de 50 ans présentant des problèmes de fonctions exécutives.

Dans l'ensemble de l'échantillon, une sévérité plus marquée des symptômes respiratoires aigus de la COVID-19 pendant l'hospitalisation était associée à des résultats médiocres de la fonction exécutive.

De plus, une observation longitudinale de la même cohorte à 10 mois de la COVID-19 a révélé une réduction des troubles cognitifs de 53 à 36 % mais la présence persistante de TSPT et de symptômes dépressifs.

L'auteur principal de l'étude, le professeur Massimo Filippi, de l'institut scientifique et de l'université Vita-Salute San Raffaele, en Italie, a expliqué : « Notre étude a confirmé que d'importants problèmes cognitifs et comportementaux sont associés à la COVID-19 et persistent plusieurs mois après la rémission de la maladie. »

« Les changements apportés à la fonction exécutive que nous avons constatés sont particulièrement alarmants. Il peut être difficile pour les patients de se concentrer, de planifier, de penser avec souplesse et de se souvenir des choses. Ces symptômes touchaient trois jeunes patients sur quatre en âge de travailler. »

Aucune relation significative n'a été observée entre la performance cognitive et le volume cérébral dans l'étude.

« Des études plus vastes et un suivi à long terme sont tous deux nécessaires mais cette étude suggère que la COVID-19 est associée à des problèmes cognitifs et psychopathologiques importants », a conclu le Dr Canu, de l'hôpital San Raffaele de Milan et auteur principal de l'étude. « Un suivi et des traitements appropriés sont cruciaux pour s'assurer que ces patients précédemment hospitalisés reçoivent un soutien adéquat afin de permettre l'atténuation de ces symptômes. »

1. Caractéristiques cognitives et comportementales d'une cohorte de patients en phase post-aiguë de la COVID-19. Présentation au 7e congrès EAN 2021.

Related Links

https://www.ean.org



SOURCE European Academy of Neurology