Congresso Brasileiro de Reumatologia discute o impacto das doenças reumatológicas em tempos de COVID

SÃO PAULO, 1 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- De 1 a 3 de outubro, ocorre o 38.° Congresso Brasileiro de Reumatologia – o terceiro maior do mundo na especialidade. Com a participação de cerca de 2,6 mil profissionais médicos, o evento será 100% online e vai debater o impacto das principais doenças reumáticas na população e atualizar os reumatologistas para as novas linhas de tratamento e pesquisa.

"O congresso, que cresce a cada ano, é um grande fórum para a atualização e interação da nossa especialidade", afirma Ricardo Xavier, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia SBR e do Congresso. "Nossos congressos estão entre os grandes eventos da Reumatologia no mundo, não somente pela quantidade de profissionais participantes, mas pela qualidade e abrangência das apresentações científicas e clínicas."

São muitos os temas que estarão em destaque durante o congresso como o papel da reumatologia frente à pandemia de COVID-19 e seu impacto nos pacientes. Cerca de 30 palestrantes internacionais de países como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, França, Holanda, Canadá, Áustria, entre outros, compõem a programação. Entre os brasileiros, são mais de 350 especialistas que participam da grade em conferências, mesas redondas, cursos e apresentações científicas.

Durante o congresso, será realizado o Encontro Nacional de Pacientes, aberto para pacientes, familiares, cuidadores, profissionais da saúde e interessados. Cerca de 500 trabalhos científicos inscritos serão expostos durante os três dias de evento.

Sobre a SBR

A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) é uma associação civil científica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 15 de julho de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, pelos médicos Herrera Ramos, Waldemar Bianchi, Pedro Nava, Israel Bonomo, Décio Olinto e outros, tendo mantido desde então sua tradição científica, acompanhando e promovendo o desenvolvimento da especialidade no Brasil e com um importante papel também internacional, especialmente entre os países da América Latina. Filiada à Associação Médica Brasileira, conta em torno de 2 mil associados, congrega 24 sociedades regionais estaduais, assessorias e comissões científicas e representações em associações nacionais e internacionais e junto ao Ministério da Saúde.

