Congresso de Sementes da China de 2023 e Fórum do Vale do Silício Agrícola de Nanfan impulsionam a revitalização da indústria de sementes

Evento de sucesso reúne líderes do setor, destaca conquistas e promove a colaboração global

SANYA, China, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da Hinews:

O Congresso de Sementes da China de 2023 e o Fórum do Vale do Silício Agrícola de Nanfan foram concluídos com sucesso com mais de 3.000 convidados nacionais e internacionais, além de participantes do setor presentes.

Durante o evento de quatro dias, os participantes se envolveram em discussões e análises do desenvolvimento da indústria de sementes, traçaram estratégias para o crescimento dos negócios e trocaram informações valiosas sobre a revitalização do setor de sementes. Vários especialistas e acadêmicos fizeram apresentações sobre a identificação de tendências e desafios emergentes no setor de sementes atualmente, articularam propostas para a revitalização do setor de sementes da China e mais desenvolvimento do Vale do Silício Agrícola de Nanfan.

Além disso, no fórum principal, o Departamento de Administração da Cidade de Ciência e Tecnologia da Baía de Yazhou em Sanya fez um anúncio pedindo uma coleção das exposições físicas para o Museu Nanfan que agora está em construção. O museu visa comemorar a transformação de Nanfan em um dos principais centros de reprodução de sementes da China ao longo das últimas seis décadas. A construção do museu começou em 10 de outubro de 2022. Além de apresentar as conquistas de Nanfan, o museu incluirá uma seção dedicada a homenagear a resiliência da geração mais antiga de Nanfan. Sob a égide do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, um esforço colaborativo da Associação de Sementes da China, do Departamento de Agricultura e Assuntos Rurais da Província de Hainan e do Departamento de Administração da Cidade de Ciência e Tecnologia da Baía de Yazhou em Sanya, foi iniciado para reunir fontes documentais, fotos, amostras de plantas, ferramentas de produção, instrumentos de pesquisa científica, necessidades diárias e outros itens comemorativos relacionados à Nanfan. Esses artefatos serão usados para criar uma peça panorâmica que narra a história do Vale do Silício Agrícola de Nanfan. Além de preservar os registros históricos de Nanfan, o museu também contará com uma seção destacando o Porto de Livre Comércio de Hainan. O crédito é dado à história de Nanfan e ao sucesso do porto comercial como um exemplo do forte compromisso da China com a autossuficiência e o avanço na inovação científica e tecnológica.

Além de uma área de exposição dedicada aos produtos e serviços de 50 empresas que abrangem a cadeia industrial de sementes, o evento deste ano também incluiu 13 subfóruns, bem como uma área de exposição especial dedicada à Cidade de Ciência e Tecnologia da Baía de Yazhou em Sanya.

FONTE Hinews

