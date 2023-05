Congresso EULAR 2023: AbbVie apresenta dados de longo prazo que confirmam perfil de eficácia e de segurança de upadacitinibe em diferentes doenças reumáticas

SÃO PAULO, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou que serão apresentados novos dados de longo prazo que mostram o perfil de eficácia e de segurança de upadacitinibe, referentes aos estudos SELECT-COMPARE, SELECT-PsA 1 e SELECT-AXIS 2, durante o Congresso Europeu de Reumatologia, EULAR 2023, que acontece de 31 de maio a 3 de junho, em Milão.

"Estes novos resultados dos programas de estudos clínicos SELECT tornam ainda mais robusta a gama de evidências disponíveis para o perfil de eficácia e de segurança de upadacitinibe em várias doenças reumáticas", disse Mudra Kapoor, vice-presidente de Assuntos Médicos de Imunologia da AbbVie. "O nosso investimento em dados de longo prazo é uma parte essencial do compromisso contínuo da AbbVie para garantir que estamos apoiando pacientes que vivem com doenças imunomediadas".

Os dados de longo prazo que serão apresentados no Congresso EULAR 2023 incluem mais de 20 desfechos clínicos e dados de segurança de aproximadamente 2.450 pacientes representando mais de 6.700 pacientes-ano em artrite reumatoide (AR), artrite psoriática (PsA) e espondilite anquilosante (EA)1,2,3.

"O impacto das doenças reumáticas, como artrite reumatoide, artrite psoriásica e espondilite anquilosante, pode afetar profundamente a qualidade de vida do paciente", disse o Dr. Roy Fleischmann, investigador do estudo SELECT-COMPARE e professor clínico de medicina no Centro Médico do Sudoeste da Universidade do Texas, e codiretor médico do Centro de Pesquisas Clínicas Metroplex.

"Esses dados de eficácia e segurança fornecem informações adicionais para ajudar os profissionais de saúde a fazerem escolhas importantes de tratamento com seus pacientes e destacam a capacidade de manter o controle da doença com tratamento por longo prazo", acrescentou o especialista.

Os destaques dos estudos a serem apresentados são:

Segurança e eficácia a longo prazo de upadacitinibe ou adalimumabe em pacientes com artrite reumatoide: dados de cinco anos do estudo SELECT-COMPARE Os resultados do estudo corroboram a eficácia a longo prazo e o perfil de segurança de upadacitinibe na população de pacientes estudada 1 .

Os resultados do estudo corroboram a eficácia a longo prazo e o perfil de segurança de upadacitinibe na população de pacientes estudada . Eficácia e segurança a longo prazo de upadacitinibe em pacientes com artrite psoriática: resultados de três anos do estudo SELECT-PsA 1 de fase 3. Os resultados do estudo corroboram o perfil de eficácia e segurança de upadacitinibe na população de pacientes estudada ao longo de três anos 2.

Os resultados do estudo corroboram o perfil de eficácia e segurança de upadacitinibe na população de pacientes estudada ao longo de três anos Eficácia e segurança de upadacitinibe em pacientes com espondilite anquilosante ativa e resposta inadequada à terapia biológica com DMARD: resultados de um ano de um estudo de fase 3 . A AbbVie relatou resultados iniciais da semana 14 do estudo SELECT-AXIS 2 AS bDMARD-IR durante o Congresso EULAR 2022.

Sobre upadacitinibe

Descoberto e desenvolvido por cientistas da AbbVie, upadacitinibe é um inibidor seletivo de JAK que está sendo estudado em várias doenças inflamatórias imunomediadas4-16. Estudos de upadacitinibe em artrite reumatoide, dermatite atópica, artrite psoriásica, espondiloartrite axial, doença de Crohn, colite ulcerativa, arterite de células gigantes, arterite de Takayasu e lúpus erimatoso sistêmico estão também em desenvolvimento 11,15,18.

No Brasil, upadacinitibe tem indicações aprovadas para artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante e dermatite atópica e a bula completa pode ser encontrada aqui.

Sobre adalimumabe17

As indicações de adalimumabe (anticorpo monoclonal totalmente humano) aprovadas para uso pediátrico e adulto, no Brasil, podem ser encontradas aqui.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em áreas terapêuticas chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br e siga @AbbVie no LinkedIn e @AbbVieBrasil no Instagram.

