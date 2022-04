Congresso Mundial de Perfumaria (WPC) retorna a Miami Beach, na Flórida

MIAMI, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O World Perfumery Congress (WPC), principal evento global de arte, ingredientes, tecnologia e marcas de fragrâncias, voltará a ser realizado presencialmente em Miami Beach, na Flórida, de 29 de junho a 1º de julho de 2022.

Apresentado pela American Society of Perfumers e com produção da Allured Business Media, o WPC explorará o futuro da fragrância com visões únicas de criadores e especialistas em fragrâncias, contará com uma exposição dos mais recentes lançamentos e tecnologias de ingredientes de fragrâncias, além de oferecer oportunidades de networking presencial com profissionais globais e muito mais. As inscrições já estão abertas em worldperfumerycongress.com.

Os participantes devem se preparar para uma lista de líderes globais em inovação do setor, incluindo perfumistas, especialistas em P&D, profissionais de marketing e desenvolvedores de produtos, executivos, analistas de mercado e muito mais. Nomes importantes do setor de fragrância já estão prontos para subir ao palco, como Francis Kurkdjian, diretor de criação de perfumes da Dior, Calice Becker, vice-presidente da Givaudan, Phil Porter, pesquisador da Procter & Gamble, além de representantes da Victoria's Secret, Reckitt, L'Occitane, Firmenich, Symrise, Mane e IFF.

Além disso, o evento contará com um movimentado salão de exposições apresentando ingredientes de fragrâncias exclusivos de todos os cantos do mundo, bem como as mais recentes inovações em tecnologia de aromas.

Como novidade no WPC de 2022, a noite de encerramento do congresso contará com uma cerimônia noturna do American Society of Perfumers Awards e do 8º Annual Art and Olfaction Awards, para premiar o mundo da perfumaria tradicional, artesanal, independente e experimental.

Passaram-se quatro anos desde que o WPC recorde foi realizado em Nice, na França, o qual recebeu mais de 1.800 participantes, incluindo mais de 200 perfumistas. Após um período de turbulência sem precedentes, este próximo evento deverá ser um dos mais empolgantes já realizados.

"Está na hora de nos reunirmos novamente com segurança para reconectar, celebrar a criatividade olfativa, explorar novas tendências, conhecer as últimas tecnologias inovadoras e abordar coletivamente os desafios e oportunidades atuais do setor", disse Jenna Rimensnyder, diretora de conferência e editora-gerente da revista Perfumer & Flavorist+ .

Para saber mais e fazer sua inscrição, acesse www.worldperfumerycongress.com.

FONTE Allured Business Media

SOURCE Allured Business Media