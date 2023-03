Congresso Mundial de Wi-Fi Américas 2023: Líderes do setor de Wi-Fi se reúnem no Rio de Janeiro de27 a 29 de março:

AARHUS, Dinamarca, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Wi-Fi é a tecnologia de conectividade mais bem-sucedida de todos os tempos, e de 27 a 29 de março os líderes do setor do Wi-Fi se reúnem no Rio de Janeiro, Brasil, por três dias em que tudo girará em torno do Wi-Fi. O Congresso Mundial de Wi-Fi Américas 2023 será realizado no Sheraton Grand Rio Hotel e apresentará tudo o que o setor do Wi-Fi em rápida expansão tem a oferecer, incluindo inovações disruptivas e interessantes novas oportunidades de negócios.

O evento contará com palestrantes principais da TIM Brasil, Oi, Liberty Global Boingo, Intel, Qualcomm, Aruba Networks, Broadcom, DZS, Cisco, CommScope, Cambium Networks, Fortinet e muitos outros. A Wi-Fi Alliance, Dynamic Spectrum Alliance (DSA), Connectivity Standards Alliance (CSA), Telecom Infra Project OpenWiFi, Wireless Broadband Alliance, bem como as associações de ISP e de TI brasileiras ABRINT, Abranet e NEO também estarão presentes. Os participantes poderão experimentar a mais recente tecnologia e soluções de Wi-Fi ao vivo na exposição do Congresso Mundial de Wi-Fi Américas (WWC Americas) e criar conexões com os principais executivos do setor.

"Estamos muito satisfeitos em trazer o mundo do Wi-Fi para o Brasil pela primeira vez — e, acima de tudo, estamos entusiasmados em apoiar o setor brasileiro de Wi-Fi com este evento. O Brasil tem um enorme potencial para o crescimento do Wi-Fi, especialmente porque que foi um dos primeiros países a lançar toda a banda de 6 GHz para Wi-Fi. Mais do que isso, um forte setor de Wi-Fi é fundamental para o crescimento socioeconômico", disse o CEO e presidente da Wi-Fi NOW, Claus Hetting.

O evento apresentará novas tecnologias e oportunidades para o desenvolvimento da casa inteligente conectada (incluindo IoT), bem como a evolução da conectividade para dispositivos para usuários finais e para as empresas conectadas via Wi-Fi. As sessões incluirão debates sobre a nova regulamentação de 6GHz, estratégias para preencher o fosso digital no Brasil e percepções sobre como criar serviços Wi-Fi rentáveis para empresas, telecomunicações, locais públicos e muito mais.

O programa pode ser visualizado aqui. Os bilhetes para o evento podem ser adquiridos aqui. Para mais informações em português, entre em contato com a presidente da Wi-Fi NOW Brasil, Katie Pierozzi pelo e-mail [email protected]. A WWC Rio está associada com o Dynamic Spectrum Alliance Global Summit 2023.

O Congresso Mundial de Wi-Fi Américas 2023 foi criado e é organizado pela Wi-Fi NOW (www.wifinowglobal.com)

FONTE Wi-Fi NOW

