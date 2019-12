Conhaque LOUIS XIII apresenta «ONE NOTE PRELUDE»

UMA COMPOSIÇÃO EM HOMENAGEM À NOTA MUSICAL «SOL SUSTENIDO» ESPECÍFICA CRIADA QUANDO É FEITO UM BRINDE COM COPOS DE LOUIS XIII. UMA MELODIA COM APENAS UMA NOTA QUE OFERECE MUITAS DIMENSÕES E COMPLEXIDADE, COMO UMA ÚNICA GOTA DE CONHAQUE LOUIS XIII.

PARIS, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A composição de ONE NOTE PRELUDE é um projeto pioneiro que reúne um conceituado compositor de jazz e robótica avançada para criar uma performance. Quando dois copos de conhaque LOUIS XIII se tocam para fazer um brinde, produzem um som muito específico - um Sol Sustenido nítido e prolongado. A composição ONE NOTE PRELUDE explora a natureza multifacetada deste som distinto com uma peça musical especialmente elaborada, escrita pelo pianista israelita Yaron Herman, que vive em Paris, que compôs uma sinfonia de uma única nota usando apenas o sol sustenido.