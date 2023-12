Conheça 5 passos para ter uma pele iluminada na virada do ano

Inclua essas dicas na sua rotina de skincare para obter aquela pele radiante e luminosa e entrar em 2024 com tudo

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A chegada de um novo ano é o momento em que muitas pessoas aproveitam para repaginar o visual. Por isso, muitas delas apostam em truques de beleza que prometem um efeito imediato para estarem prontas o mais rápido possível para as celebrações de Natal e Ano Novo. Um dos queridinhos de muitas celebridades, a tendência agora é um visual mais natural, com o famoso efeito glow.

Pensando nisso, preparamos um guia com 5 passos para garantir uma pele radiante e iniciar o ano com o pé direito, praticando o autocuidado.

1. Proteção solar

Durante o ano todo, o hábito de utilizar protetor solar diariamente é fundamental. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a exposição à radiação ultravioleta tem efeito cumulativo e os raios solares penetram profundamente na pele, podendo provocar o surgimento de manchas, rugas e o aspecto envelhecido1. Por isso, é tão importante destacar que a proteção solar é indispensável para uma pele saudável e iluminada.

2. Efeito Top Model Look

Essa técnica está relacionada ao conceito de luz e sombra que valoriza um ângulo do rosto para ficar em maior destaque, possibilitando um aspecto de pele iluminada. A dermatologista Gleyce Fortaleza (CRM-PE 15446) explica que o efeito é realizado com aplicações de ácido hialurônico injetável, um procedimento estético minimamente invasivo e que apresenta resultados imediatos: "O Top Model Look é feito com a aplicação de ácido hialurônico em pontos específicos do rosto, como a região malar e ossos zigomáticos (bochechas), ressaltando pontos que trazem luminosidade ao rosto e ângulos mais definidos", explica a médica.

Nesses casos, Restylane®, uma linha completa de ácido hialurônico para todas as indicações2, com perfil de segurança comprovado3,4, conta com diferentes tipos de géis de ácido hialurônico indicados para necessidades e regiões faciais distintas, como definir o contorno facial5 e labial6. A durabilidade desses procedimentos é de até 36 meses7. Ainda segundo Dra. Gleyce, 80% do resultado já é perceptível logo após o procedimento e os outros 20% são perceptíveis em cerca de duas semanas.

3. Ácido hialurônico para uma hidratação profunda

Além do efeito de preenchimento, o ácido hialurônico injetável tem um poder de oferecer hidratação profunda na pele em um procedimento minimamente invasivo e que traz resultados satisfatórios. O dermatologista e diretor médico da Galderma, Dr. Fabio Saito (CRM-SP 97388), explica que o tratamento com Restylane® Skinboosters™ recupera a hidratação, viço e elasticidade da pele com resultados duradouros de até 15 meses8.

"O procedimento forma reservatórios de ácido hialurônico na derme, agindo de forma mais efetiva, já que proporciona um tratamento de dentro para fora. É facilmente absorvido pelo organismo e apresenta resultados imediatos", complementa o médico.

Restylane® SkinboostersTM atua na melhora na uniformidade de tom de pele8,9, na uniformidade da superfície da pele10, promove maciez9, proporciona mais brilho e frescor10, reduz cicatrizes de acne11, linhas finas e rugas9.

4. Dermocosméticos incluídos na rotina de skincare

Para além de procedimentos estéticos, é necessário manter o hábito de cuidar da pele diariamente com produtos adequados para o seu tipo de pele e que proporcionem um visual radiante. A linha Healthy Renew, da marca Cetaphil, pode ser uma aliada na sua rotina de skincare, pois é clinicamente comprovada para minimizar os sinais de envelhecimento em todos os tipos de pele15-16 e conta com produtos para cada etapa da sua rotina de cuidados: solução micelar tripla ação, sérum facial, sérum para olhos e creme facial noturno. Saiba mais sobre todos os produtos e componentes da linha em https://www.cetaphil.com.br/linhas/healthy-renew

5. Clean girl makeup

Você já deve ter notado que nos últimos tempos muitas pessoas deixaram de usar maquiagens pesadas com efeito mate para apostar em produtos com fórmulas mais leves e que deixam a pele mais iluminada, com um efeito natural. O nome dessa tendência é clean girl makeup, que consiste em ter uma aparência mais saudável e com efeito glow como se não estivesse usando maquiagem. Vale lembrar que a escolha de usar maquiagens pesadas, leves ou até sair de cara limpa é uma escolha pessoal e vai de acordo com o que você se sentir bem. Só não pode esquecer dos cuidados com a pele, hein!?

Afinal, uma pele saudável, com qualidade, exige menos maquiagem e mais cuidados diários para deixá-la mais hidratada. Nesse sentido, recentemente, a Galderma lançou a técnica Firm&Refresh, que combina, no mesmo protocolo de tratamento, a aplicação de Sculptra® e Restylane® SkinboosteresTM, a fim de aproveitar os benefícios de ambos os produtos para recuperar a qualidade da pele não apenas no rosto, mas em outras áreas do corpo como pescoço, colo e mãos, mantendo sempre as características individuais do paciente.

Restylane® SkinboostersTM comprovadamente melhora os seis aspectos principais de qualidade da pele, com resultados duradouros de até 15 meses8. Além de melhorar a uniformidade do tom e da superfície da pele, o produto promove maciez9, mais brilho e frescor10, reduz cicatrizes de acne11, bem como linhas finas e rugas9.

Vale destacar que, para realizar os procedimentos com Sculptra® e Restylane®, é imprescindível consultar um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica.

Para mais informações: www.galderma.com.br e www.galdermaaesthetics.com.br

