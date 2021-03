Conheça a mais nova plataforma gratuita para freelancers que veio transformar projetos em realidades

Com o propósito de ajudar o maior número de pessoas a alavancarem a sua carreira profissional na conquista de novos projetos, a Escola do Legado Vip lançou em Outubro de 2020 uma plataforma com design intuitivo para facilitar a interação no processo de divulgação e aquisição dos serviços disponíveis de forma gratuita a todos os usuários.

A ideia do marketplace fundado pelo empresário Alan Maiccon surgiu depois da sua experiência ao longo de anos oferecendo serviços freelancer de redator, design e desenvolvedor web nas mais diversas plataformas. Ele mapeou as dificuldades identificadas em cada uma delas e a partir daí, estudou, planejou e estruturou a sua própria plataforma de serviços freelancers.

Com o objetivo de simplificar esses desafios e de ajudar os freelancers a gerar negócios em seus projetos profissionais é que fez o empresário pensar e executar este modelo de marketplace para profissionais autônomos.

Atualmente existem inúmeras plataformas que já oferecem a possibilidade do profissional atuar como freelancer, e em meio disso, existem também uma série de regras e requisitos exigidos que podem tornar rígido um modelo de trabalho tão flexível.

Neste sentido podemos citar, por exemplo, o que acontece com o rompimento de algumas dessas regras. O profissional pode ser banido da plataforma e perder o direito de trabalhar nela. E isso quase sempre ocorre sem a sua consulta, ou seja, sem a possibilidade de justificar o que pode ter ocasionado tal situação. Isso torna a relação muito desumana.

Mas o que diferencia a Escola do Legado Vip em meio a tantas outras plataformas de freelancers? O diferencial do site em relação aos que já atuam neste mercado são o suporte e feedback humanizado aos usuários. A plataforma também não possui um sistema de assinatura que pode restringir alguns acessos para clientes e freelancers.

Além dessas distinções, todos os usuários da plataforma poderão encontrar recursos como suporte via e-mail, chat entre usuários que podem render futuras parcerias e em breve o chat via messenger também.

"A Escola do Legado VIP visa proporcionar satisfação aos compradores e vendedores e também mantê-los por mais tempo no site, porque entendemos que as interações e transações bem-sucedidas do usuário estimularão o crescimento do site num curto período de tempo", afirma Maiccon.

Como é a interação entre clientes e profissionais

A principal atividade da plataforma é oferecer serviços freelancer de profissionais altamente qualificados para atender demandas de Marketing Digital, Copywriting, Revisão e Tradução e Web Design, por exemplo. Depois de criar um perfil, todos os usuários freelancers poderão enviar propostas personalizadas de serviços para clientes de qualquer lugar do mundo.

A vantagem de ser um marketplace recém fundado neste mercado é a possibilidade dos poucos freelancers já cadastrados se posicionarem como autoridade em seu segmento, uma vez que não existem muitos profissionais na mesma categoria na disputa de clientes.

Nesta nova plataforma, o profissional freelancer é livre para enviar as propostas e fazer a negociação dos seus serviços precificando da forma que ele acredita valer o seu trabalho. Os pagamentos são repassados aos profissionais diretamente via PayPal ou conta bancária de acordo como for processado o saque.

Desta forma, para ser visto como uma autoridade no seu nicho de atuação, a reputação do freelancer fica por conta dele próprio. A cada avaliação positiva em seu perfil pelos serviços prestados ele aumenta a sua reputação. Esta avaliação também reflete no ranking que coloca os melhores nas primeiras posições para serem vistos pelos contratantes.

