Conheça a vovó fashionista de quase 80 anos brasileira, que faz sucesso internacionalmente

Dona Izaura Demari resolveu compartilhar sua trajetória com as pessoas não por exibicionismo, mas por sentir que pode oferecer uma nova perspectiva não só para pessoas da sua faixa etária, mas para o público em geral, quer, certamente pode se ver em Dona Izaura um exemplo que podemos determinar muito mais o nosso caminho do que as pressões da juventude eterna profetizadas pelo mundo.

Izaura Demari transmite suas experiências em sua conta no Instagram @voizaurademari que conta com mais de 63 mil seguidores que acompanham sua jornada de viagens passeios e claro, dicas sobre lugares, roupas, chapéus (possui mais de 720 variações do adorno) e tudo que pode enriquecer o dia a dia dos que seguem a Vovó mais antenada do país.

Foi no Instagram, com visuais mirabolantes e chapéus robustos, que a sempre bem vestida senhora ganhou reconhecimento, trabalhando com mais de 25 marcas, entre elas, 2Rios, Comfortflex, Döhler, Joulik e Reinaldo Lourenço, participou de vários programas de tv, foi matéria em mais de 12 revistas nacionais e 7 revistas internacionais, e desfilou no SPFW pelo Instituto Free Free.

Esses números a colocam como uma das poucas (senão a única) influencer digital da melhor idade no país com atividade constante tantos nas mídias sociais, quanto na vida real. Um marco sem dúvida.

De origem italiana, Izaura Demari é filha de Mário Demari e Cândida Conduta, que eram pioneiros de Londrina, construindo uma família numerosa composta por 9 irmãos. Izaura casou aos 20 anos com Waldemar Gomes e teve 3 filhos. Seu marido, Waldemar, faleceu com 76 anos, e apesar da saudade, não a impediu de seguir firme na caminhada com filhos, cinco netos e três bisnetos.

Os registros das viagens, passeios e eventos em que participa tem o auxílio do caçula dos filhos, Marcio Demari, que gerencia das redes sociais da "Vovó Izaura", além de dar uma ajuda quando ela quer escolher o melhor look, seja para viagens, ou o cultivo de orquídeas, dois dos maiores hobbys dessa senhora que não deixa a passagem do tempo travar suas atividades.

O maior propósito de suas postagens é incentivar outras senhoras e pessoas mais jovens a serem mais leves consigo mesmas, ainda mais com a dureza que a vida nos apresenta todos os dias. O otimismo sutil de cada postagem ou aparição de Dona Izaura é uma pedida para quem pode receber boas dicas de quem busca conhecer lugares para a melhor idade, ou para todas as idades. E como diz a Vovó Izaura: "Que através das minhas postagens, possa Influenciar e inspirar as mulheres a mostrar sua beleza escondida".

E sigam sempre o conselho dela:

"Não tem como cuidar da beleza, se não cuidar da saúde, os conselhos que dou, coma comida de verdade, beba bastante água e chás, durma 8 horas por dia, faça caminhadas longas, tenha contato com a natureza, viva rodeada de pessoas positivas e bem com uma vida, faça viagens, viajar é o melhor anti-stress do mundo, e ainda rejuvenesce, cuide mais de você, assuma a liderança de sua vida, e VIVA O AGORA."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1215116/Izaura_Demari.jpg

FONTE Izaura Demari

