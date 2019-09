Conheça as habilidades valorizadas pelas empresas, segundo o Portal Trabalhou

CURITIBA, Brasil, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O currículo profissional é muito importante na vida de qualquer pessoa. É através dele que as empresas fazem toda uma análise profissional. Isso fica mais claro ainda, pois a maioria dos sites onde se faz o cadastro profissional é necessário fazer a inclusão curricular. Muitas pessoas não fazem ideia de como montar um currículo corretamente, e isso pode afetar na hora de conseguir uma vaga de emprego.

O site Trabalhou ajuda a destacar as características profissionais e se manter em destaque na busca do emprego ideal.

Conheça agora as habilidades mais valorizadas pelas empresas

Comunicação

A comunicação de um candidato é algo que é muito valorizado pela maioria das empresas. Isso acontece por uma grande razão que é a capacidade de convencer. Um profissional que tenha essa característica é visto como um grande ponto positivo em qualquer empresa. Se você tiver a comunicação como uma das suas características positivas, deixe isso claro no currículo profissional.

Liderança

Um profissional com espírito de liderança faz toda a diferença na equipe de qualquer empresa. A liderança ajuda a manter o profissional sempre motivado, disposto a cumprir suas metas e muito mais. Pessoas com essa habilidade normalmente crescem na vida, e é por isso que as empresas prezam por pessoas assim em sua equipe.

Ética

A ética também é muito importante na visão de uma empresa. Ela mostra que o candidato é de confiança e que vai dar o seu melhor, seguindo tudo que for correto e dentro do esperado. Quando algum candidato diz ser ético, a empresa vai dar uma atenção maior a ele, e ela pode também pedir exemplos que mostrem isso claramente.

Flexibilidade

A flexibilidade é arte de se adaptar a qualquer tipo de situação ou mudança, e isso pode acontecer com frequência no ambiente de trabalho. Quando o candidato revela essa habilidade, ele pode ser o mais indicado para uma vaga de emprego que exija isso. Assim, fica claro como as habilidades podem fazer toda a diferença na vida profissional de uma pessoa.

Negociação

Um profissional que sabe negociar suas ideias, ganha espaço em qualquer lugar. Quem possuiu essa característica normalmente sabe expor tudo que acha e ainda convence qualquer pessoa de acreditar na mesma teoria de pensamento. Geralmente, as empresas buscam por profissionais assim e escolhem funções específicas para isso.

Equilíbrio emocional

O candidato que possui equilíbrio emocional está preparado para qualquer tipo de situação fora do padrão. E hoje em dia é difícil ver um candidato com esse tipo de habilidade, pois é mais comum ver pessoas sensíveis e com dificuldade de prosseguir em sua jornada profissional.

Determinação

A determinação faz com que os candidatos voem mais alto. E essa característica pode ficar bem visível na hora da disputa por uma vaga. Uma pessoa determinada não desiste do que quer e mostra isso de diferentes formas. Essa é uma qualidade rara hoje em dia e que torna o candidato ainda mais atrativo.

Foco

O foco também é uma característica indispensável em qualquer função. Essa característica ajuda com que os funcionários melhorem seu desempenho cada dia mais e ajude o mesmo a alcançar muitas coisas positivas.

Sinceridade

A sinceridade deve andar lado a lado com as outras habilidades profissionais. As empresas valorizam muito os profissionais que são sinceros e que expõe tudo aquilo que sentem. Essa também é uma habilidade que pode fazer a diferença já no processo seletivo. A sinceridade é o posto da mentira, essa segunda é uma das características que mais apavora qualquer empresa.

Os candidatos devem destacar todas as suas habilidades em seu currículo profissional. Esse tipo de informação é muito importante para a maioria das empresas.

Acesse o portal https://www.trabalhou.com.br e confira mais dicas sobre empregos, currículo, como e onde encontrar vagas de emprego abertas, entre diversos artigos sobre a temática.

