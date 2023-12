Conheça com a TCL as funções do Google Assistente que podem facilitar o seu dia a dia

Recurso pode ser utilizado para acessar streamings e controlar dispositivos inteligentes

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Se você quer ter mais praticidade no seu dia a dia, o Google Assistente é um excelente recurso a se considerar no momento de escolha da sua TV. Esse recurso vem integrado à Smart TVs com sistema operacional Google e Android TV, com inúmeras funcionalidades para facilitar tarefas da sua rotina. Desde comandos para a televisão até controle de dispositivos domésticos inteligentes, esse assistente virtual proporciona aos usuários uma experiência interativa e momentos de lazer e entretenimento.

Créditos: Divulgação TCL

Pensando nisso, a TCL, um dos players dominantes na indústria global de TVs e pioneira em oferecer Google TVs no Brasil, apresenta mais detalhes sobre as funções do Google Assistente e as vantagens que a tecnologia oferece aos consumidores.

Google Assistente

Esse recurso é um assistente virtual que utiliza inteligência artificial para identificar e responder comandos de voz. Ele foi trazido com exclusividade pela TCL para o mercado brasileiro em português, e pode ser utilizado nas TVs e ativado através do controle remoto.

Com suporte para diversos aparelhos e dispositivos, essa funcionalidade pode ser usada para fazer perguntas, solicitar tarefas, controlar a TV e dispositivos domésticos inteligentes compatíveis.

Funções disponíveis

Para os amantes de entretenimento, o Google Assistente pode ser utilizado para facilitar a visualização de filmes e programas de TV, permitindo ao usuário solicitar mais informações sobre aquilo que quer assistir ou reproduzir conteúdo audiovisual diretamente na televisão.

Para aqueles que possuem dispositivos inteligentes, é possível aproveitar os benefícios da tecnologia usando comandos de voz para controlar a temperatura do condicionador de ar e apagar as luzes, garantindo comodidade.

Além disso, o Assistente pode realizar uma série de outras ações. Isso inclui desde o ajuste de volume e a troca de canais até o desligamento da TV e alternância rápida e prática entre os dispositivos conectados, como um console de jogos ou entrada HDMI.

Comando de voz

Para configurar o comando de voz e aproveitar toda a comodidade desse recurso, é necessário que o usuário acesse as configurações da TV e adicione uma conta Google. Em seguida, o usuário deve sincronizar o controle remoto com a TV, apertando o botão do Google Assistente e seguindo as instruções. Depois de concluído o processo de sincronização, deve-se pressionar 3 vezes o botão do Google Assistente até que a mensagem: controle sua TV com o "OK Google" seja exibida. Por fim, é necessário selecionar a opção "Sim, vamos prosseguir" e assim o comando de voz à distância estará habilitado e pronto para uso.

O Google Assistente é um recurso simples e prático, podendo ser usado também em smartphones, além dos televisores, facilitando o dia a dia e auxiliando o consumidor em momentos mais atarefado.

Nosso portifólio conta com uma variedade de modelos com esse recurso, a exemplo dos produtos do atual lineup, temos a C845, C645, S5400A e outros, oferecendo aos usuários o conforto e a comodidade que eles precisam.

Sobre a TCL SEMP:

A TCL SEMP é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história e inicia uma nova joint-venture com a multinacional chinesa TCL, líder global em Google e Android TVs e segunda maior fabricante de televisores do mundo. Através desta união, a TCL SEMP oferece ao mercado brasileiro produtos das categorias de TV, áudio, condicionadores de ar, smartphones, linha branca e monitores gamer. A empresa conta com uma longa trajetória de investimentos no esporte através de importantes patrocínios como Seleções Brasileiras de Futebol (CBF) e seus árbitros, do atleta Rodrygo Goes e, agora, com a CONMEBOL Libertadores. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da TCL SEMP uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações: tclsemp.com.br.

Sobre a TCL:

A TCL é uma empresa multinacional que atua em diversos segmentos, dentre eles, TVs, displays, dispositivos de áudio, linha branca, eletrodomésticos inteligentes, painéis solares e semicondutores. Fundada em 1981, a TCL está presente em mais de 160 países. É especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, estando entre os 3 maiores fabricantes de TV na indústria global. Em 2022, durante a Consumer Electronics Show (CES 2022), a TCL foi premiada pelo International Data Group pelas inovações apresentadas durante a feira: "Prêmio de Inovação de Tecnologia de Tela Mini LED" pela TV TCL OD Zero Mini LED 8K X925 PRO; "O Prêmio Mais Inovador do Ano" pelo TCL NXTWEAR AIR e o "Prêmio de Inovação em Proteção Ocular do Ano" pelo TCL NXTPAPER 10s. Para mais informações, acesse tcl.com/br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2290559/Imagem_PrNewswire.jpg

