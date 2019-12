Conheça Fábio Tavares, o especialista mais procurado sobre Marketing Digital e Realização Pessoal

Impressionado com os primeiros resultados, dedicou-se a estudar tudo que estava documentado em experiência acumulada e na experiência científica. A compreensão de como o cérebro humano funciona, naturalmente, impacta a forma como se atrai atenção e a conexão com pessoas, especialmente nas redes sociais que tem uma avalanche de novos conteúdos diariamente. Foi assim que aprendeu o que funciona e o que não funciona na busca de resultados.

Fábio, como a maioria dos brasileiros, cresceu em uma família e bairro muito simples, e ao longo dos anos tornou-se um alto executivo multiplicando seus benefícios mais que 100 vezes. Apaixonado por aprender e por ensinar, queria deixar seu legado, então pediu demissão e montou sua empresa, Eu e Meu Negócio, onde através de cursos online e palestras compartilha seu método com milhares de alunos no Brasil e exterior.

"As coisas aconteceram naturalmente, não foi algo planejado. Eu pedi demissão sem ter outro projeto, então decidi usar tudo que acreditava e tinha estudado no consultório da Zanza, minha esposa. Dobramos o faturamento em 64 dias e triplicamos em 120 dias. De lá para cá criei a empresa, produzi os cursos, milhares de alunos surgiram e tudo mais que vocês estão vendo. Sou apaixonado pelo que faço e tenho muita gratidão por poder contribuir na vida de tantas pessoas com nosso método."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1039361/FA_BIO_TAVARES.jpg

FONTE Fábio Tavares

