Conheça o FIDC: o melhor fundo para investimento em crédito no Brasil

De acordo com o economista Giovanni Cataldi Neto, "desde a sua criação, os FIDCs revolucionaram a indústria de factoring no Brasil. Empresas importantes foram atraídas pelas vantagens operacionais e fiscais oferecidas pelo veículo de securitização, estruturando seus próprios fundos".

Os FIDCs podem ser estruturados como fundos abertos ou fechados, com resgate de cotas no primeiro caso e somente ao final do prazo de vigência do fundo ou por deliberação da assembleia no segundo. A cota Sênior/Subordinada de dois níveis é a estrutura típica, mas arranjos alternativos como Sênior/Mezanino/Subordinado também são permitidos.

São vantagens dos FIDCs:

Regulamentação pela CVM – são totalmente regulamentados e monitorados pela CVM;

Garantia de pagamento - podem exigir do cedente do crédito qualquer tipo de garantia de pagamento que seja considerada adequada;

Acesso a investidores - devido à proteção aos investidores, é mais fácil para um FIDC levantar capital para financiar suas operações do que para um factoring tradicional; e

Liquidez - as cotas podem ser listadas para negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão.

Com relação aos impostos, para os investidores estrangeiros que não são residentes em paraíso fiscal e que investem segundo os regulamentos do Banco Central, são descontados:

15% de imposto de renda retido na fonte sobre as distribuições de FIDC; e

15% de imposto sobre ganhos de capital na venda ou outra transferência de cotas de FIDC.

Para investidores estrangeiros residentes em paraíso fiscal, é aplicada a mesma alíquota, mediante amortização ou resgate de suas ações e na medida em que o valor amortizado ou resgatado supere o preço de subscrição das ações.

Fonte: Giovanni Cataldi Neto, economista, com apoio de Andrea Sano (EFCAN)

FONTE Giovanni Cataldi Neto

