Conheça os produtos queridinhos da Sabrina Sato para o skincare corporal de todos os dias

A pele do corpo merece ser cuidada com carinho e atenção. Confira os produtos que recuperam a barreira cutânea e o brilho natural

SÃO PAULO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Muita gente se preocupa com o skincare facial, mas deixa de lado os cuidados com a hidratação do corpo, sem saber que existem produtos extremamente eficazes que ajudam a reparar a barreira cutânea e melhorar visivelmente a aparência da pele.

Para quem procura praticidade aliada à eficiência, a Sabrina Sato dá uma dica para garantir a hidratação no corpo todo.

"Quem me acompanha sabe o quanto minha vida é movimentada. Para manter a hidratação corporal em dia, mesmo com a correria, conto com a linha de produtos Optimal Hydration de Cetaphil®. O Sérum Hidratante Corporal Spray tem sido meu melhor amigo de todos os dias. O produto deixa a minha pele macia, e além disso, é super prático de aplicar!", comenta Sabrina.

O queridinho da Sabrina é instantaneamente absorvido¹ pela pele, ou seja, não deixa sensação pegajosa e conta com o complexo HydroSensitiv™, um dos grandes aliados da hidratação, responsável por aumentar a concentração de água na pele em 50%2. O uso do produto facilita a rotina de verão, já que, fica muito mais prático vestir as roupas logo após a aplicação3.

Para potencializar ainda mais os resultados, a fórmula conta com ácido hialurônico, com propriedades hidratantes que promove uma aparência rejuvenescedora. Além de prevenir o envelhecimento, o ácido hialurônico também faz o trabalho de reforçar a estrutura da pele.4

A mesma linha também conta com a Loção Hidratante Optimal Hydration. Com efeito de longa duração, o produto hidrata a pele por até 48 horas após o uso. A aplicação, 1x ao dia, já é o suficiente para conquistar uma pele sedosa e macia5. A loção também apresenta fórmula leve, ideal para o skincare da estação mais quente do ano.

Para conhecer os itens favoritos de skincare corporal da Sabrina Sato, basta acessar os principais e-commerces de todo o país. E lembre-se: consulte seu dermatologista para saber quais produtos mais recomendados para o seu tipo de pele.

1Estudo de percepção realizado com 41 participantes, imediatamente após a aplicação.

2Estudo in vitro

3Estudo de percepção com 41 participantes.

4Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional do Rio de Janeiro. O efeito antienvelhecimento do ácido hialurônico. Disponível em: https://sbdrj.org.br/o-efeito-antienvelhecime nto-do-acido-hialuronico/ Acesso em: 17 dez. 2021.

5Estudo realizado com 40 participantes, imediatamente após a aplicação

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

