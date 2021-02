Conheça os seis maiores jovens empreendedores de sucesso do mundo

Em resumo, se tornar milionário, ainda mais na faixa dos 30 anos, não é para qualquer um, afinal, é preciso muito comprometimento, dedicação e força de vontade para alcançar essa meta.

Conheça melhor a história de cada um e inspire-se para tirar do papel os seus projetos.

1. Mark Zuckerberg

Não há como falar de jovens empreendedores sem citar o queridinho do universo tecnológico: Mark Zuckerberg, que — como todos sabem — foi um dos fundadores do Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo. O norte-americano está na seleta lista de um dos homens mais ricos do universo. É isso mesmo! Segundo um ranking feito pela revista Forbes, ele se destacou entre os "top 10", contando com um patrimônio de mais de US$ 40 bilhões.

2. Andrew Mason

Talvez você ainda não ouviu falar no nome desse empreendedor, mas com certeza já deve ter não só escutado sobre o seu produto, como também já deve ter utilizado em algum momento. Andrew Mason foi um dos responsáveis pela criação do site de compras coletivas Groupon, que oferece ofertas exclusivas aos usuários.

3. Nick D'Aloisio

Sabe aquelas clássicas histórias de garoto prodígio? O jovem Nick D'Aloisio se encaixa muito bem como protagonista desse enredo. Desde novo, ele já se aventurava na área da programação, até que criou um aplicativo capaz de resumir notícias e textos intitulado Summly. Na época, Nick tinha apenas 15 anos e a sua ferramenta fez tanto sucesso que investidores de peso aplicaram recursos no negócio, como o ator Ashton Kutcher. Não foi à toa que o Summly, após alguns anos, foi vendido para o Yahoo! por US$ 30 milhões e o jovem Nick se integrou à equipe da empresa.

4. Mike Krieger

O engenheiro de software Mike Krieger: Guarde bem esse nome, afinal, ele foi co-fundador de outra sensação virtual: o Instagram, que é uma rede de compartilhamento de imagens e fotos. Vale destacar que a ferramenta foi elaborada em parceria com o sócio Kevin Systrom. Após o sucesso do aplicativo vendeu o Instagram por uma boa quantia e adivinha só para quem? Ele mesmo: Mark Zuckerberg, que pagou pela ferramenta nada menos que US$ 1 bilhão.

5. Fraser Doherty

Que tal tornar o hobby uma profissão? Parece uma boa ideia, não é mesmo? Foi essa premissa que levou o escocês Fraser Doherty a obter sucesso. Na adolescência, com seus 14 anos, Fraser já produzia deliciosas geleias caseiras que aprendeu com a sua avô. O espírito empreendedor do garoto falou mais alto desde essa época, em que vendia o produto batendo de porta em porta. Após isso, Fraser começou a comercializar as geleias para negócios locais. Não demorou muito para que SuperJam conquistasse espaço em grandes lojas e redes.

6.Tico Lastoria

Edmar Ricardo Lastoria ou "Tico Lastoria", como é conhecido no mundo digital, é Ítalo-brasileiro, empresário e filantropo, atualmente com 33 anos, marcado por um grande sucesso de empreendedorismo com sites de entretenimento on-line. O case de maior sucesso, é o site de leilões, Lance24h - www.lance24h.com.br foi considerado um dos melhores do mundo na área Leilões de Centavos "Penny Auction". O site é especializado em leilões de centavos online e, ele viu seu empreendimento crescer em mais de 400% durante a pandemia. A proposta do site é ajudar as pessoas a adquirirem produtos a preços acessíveis e de uma maneira divertida, sendo eles, computadores, eletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, dentre outros.

Esses jovens empreendedores são inspirações se você quer empreender, se você tem uma ideia, mas ainda não sabe como tirar do papel. Para conseguir realizar qualquer plano é preciso se dedicar e também ousar, não ter medo. É importante que você estude o mercado que deseja entrar e tenha certeza que esse é um bom investimento.

