Conheça seis ingredientes presentes em produtos de skincare que ajudam a combater a oleosidade da pele

Extrato de castanha da Índia e derivado de alcaçuz Presentes na fórmula dos sabonetes faciais da linha Dermotivin Oil Control , o extrato de castanha da Índia e o derivado de alcaçuz ajudam na remoção do excesso de sebo presente na pele. Essas substâncias fazem parte do complexo Sebaryl TM , existente na formulação do produto, que tem como função reduzir a oleosidade e excesso de brilho.

Ácido salicílico e alantoína

O ácido salicílico é uma substância que proporciona uma limpeza profunda dos poros, auxilia no combate a acne e promove suave esfoliação para a pele. Conhecido por funcionar como um poderoso adstringente, capaz de controlar o nível de oleosidade formado pelas glândulas sebáceas e desobstruir os poros, o ingrediente é indicado para o cuidado de peles acneicas. Já a alantoína proporciona sensação de maciez e suavidade na pele e é um componente menos abrasivo. Justamente por manterem o equilíbrio necessário para a pele sensibilizadas, estes ingredientes são indicados para o skincare de peles acneicas.

Os sabonetes faciais da linha Dermotivin Salix, que contém todos essesingredientes em suas fórmulas, combatem cravos e espinhas, possuem ação antisséptica e antibacteriana*, e ainda auxiliam na renovação celular e na redução de lesões de acne**. Disponíveis nas versões em barra, sabonete líquido e em espuma, Dermotivin Salix limpa profundamente a pele e contém ingredientes que ajudam a evitar irritações¹.

Sílica e bisabolol

A sílica² é um composto que ajuda a absorver a oleosidade e, dessa forma, se torna um grande aliado para ajudar a diminuir a produção de sebo na face. Outro importante componente é a alantoína³, indicado principalmente para peles oleosas. E por fim, o bisabolol***, um composto que acalma a pele e auxilia na diminuição da vermelhidão causada por acne, por exemplo.

Com todos estes componentes, Dermotivin® Scrub pode ser uma opção para quem procura por um esfoliante efetivo, mas que não irrite a pele. Por ser um sabonete cremoso com microesferas esfoliantes que retiram impurezas e células mortas, o produto estimula a renovação da pele e proporciona limpeza profunda dos poros.

De qualquer maneira, independente do conteúdo da fórmula do produto, é muito importante sempre consultar um profissional da saúde habilitado antes de iniciar qualquer tratamento. Mulheres gestantes também devem consultar seus obstetras antes de escolher seus produtos para skincare.

