Conheça Tercio Borlenghi Neto, um jovem empresário que está entre os 10 mais influentes do setor de infraestrutura e logística

Para sua surpresa, aos 15 anos, ganhou seu primeiro caminhão e em pouco tempo, já possuía uma frota com diversas carretas. Em agosto de 2018, Tercio Borlenghi Neto assumiu a presidência da Ambipar Logistics e com seu espírito inovador e muita dedicação, diversificou os segmentos da empresa e estruturou o modelo de operador logístico, com isso, aumentando significativamente a receita da empresa.

Hoje, a Ambipar Logistics é conhecida por sua expertise em produtos perigosos e está expandindo suas especialidades em cargas secas/embaladas. Todas as notícias do Grupo Ambipar, podem ser vistas na Ambipar News, revista virtual da empresa, na qual Tercio também é colunista, que existe dentro do site: www.ambipar.com. Lá você pode acompanhar novidades sobre a empresa, além de notícias sobre meio ambiente, transporte, tecnologias e soluções sustentáveis, saúde, segurança e legislação institucional."

Além de ser presidente da Ambipar Logistics, é também Diretor Adjunto do SETCESP (maior Sindicato Patronal de Transporte Rodoviário de Cargas da América Latina), ele também é fundador e CEO da Tnet, uma empresa fundada em 2018 com o objetivo de alavancar o setor logístico aplicando o Marketing 4.0.

Tercio Borlenghi viaja o Brasil e o mundo ministrando palestras e workshops, participando de congressos, conferências e, inclusive, recebendo premiações, tudo graças ao seu empenho e todo o trabalho desenvolvido na AMBIPAR LOGISTICS. Essa Em seu perfil no Instagram (@teborlenghi), Tercio constantemente faz publicações que mostram um pouco da sua rotina viajando o mundo, participando de eventos e firmando parcerias e contratos para a AMBIPAR Logistics. O empresário que, recentemente, entrou em uma lista que o coloca entre os 10 empreendedores mais influentes do mercado de logística e infraestrutura, está, sempre buscando novas alternativas sustentáveis e firmando parcerias com outras grandes empresas multinacionais.

