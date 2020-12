CONITEC Avalia Incorporação de Novo Tratamento Para Pacientes Adultos Com Artrite Reumatoide Ativa Moderada a Grave

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória, crônica e imunomediada, que afeta articulações e órgãos internos. Estima-se que cerca de 1 por cento da população mundial 1 tenha artrite reumatoide

RINVOQ ® (upadacitinibe), um inibidor de JAK1, atua na melhora dos sinais e sintomas da AR e retarda a progressão da doença e, consequentemente, o surgimento de lesões nos ossos e cartilagens das articulações 2

O prazo para o envio de contribuições dessa consulta pública foi prorrogado até 7 de dezembro3

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AbbVie informa que RINVOQ® (upadacitinibe), um inibidor oral da JAK1, de dose única diária, obteve recomendação preliminar favorável da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, para incorporação no SUS - Sistema Único de Saúde para tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave3.

O tema está em consulta pública e recebe contribuições da sociedade até o dia 7 de dezembro³. Toda a sociedade civil pode contribuir, seja com sua própria experiência/opinião ou contribuição técnico-científica. Para mais informação sobre a consulta pública, http://conitec.gov.br/conitec-avalia-incorporacao-de-medicamento-para-pacientes-adultos-com-artrite-reumatoide

A CONITEC analisa a inclusão da tecnologia para os casos em que pacientes apresentam intolerância ou não alcançam boas respostas com tratamentos já disponíveis no SUS.

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória autoimune que afeta articulações e órgãos internos. Ainda sem cura e de causa desconhecida, compromete as articulações de forma irreversível, com impacto nos movimentos. Além das manifestações articulares, a doença pode reduzir a expectativa de vida do paciente. É mais frequente em mulheres, principalmente na faixa etária acima dos 60 anos. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, nas fases iniciais, reduzem a destruição articular e melhoram o prognóstico desses pacientes1.

Em fevereiro de 2020, a ANVISA, agência regulatória brasileira, aprovou RINVOQ® (upadacitinibe), um inibidor oral da JAK1, de dose única diária, para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave, que não responderam adequadamente, ou que foram intolerantes a uma ou mais drogas antirreumáticas modificadoras do curso da doença (DMARDs)2. A aprovação foi publicada pelo Diário Oficial da UNIÃO (DOU), em 3 de fevereiro de 20204

RINVOQ® (upadacitinibe) é um inibidor da Janus Kinase 1 (JAK1), de uso oral e dose única diária (15 mg), para o tratamento de adultos com artrite reumatoide (AR) ativa moderada a grave, que não responderam adequadamente ou que foram intolerantes a uma ou mais DMARDs (Drogas Modificadoras do Curso da Doença)². Sua aprovação regulatória foi fundamentada nos dados de cinco estudos de um dos maiores programas de desenvolvimento clínico fase 3 em AR, chamado SELECT5-9, que avaliaram mais de 4.400 pacientes, inclusive no Brasil. Neste programa clínico, RINVOQ® (upadacitinibe) atingiu metas primárias e secundárias em diferentes perfis de pacientes com artrite reumatoide ativa moderada a grave.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem questões sérias de saúde de hoje e estejam prontos para os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos para causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas-chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastroenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem imunologia, neonatologia, virologia, oncologia, oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos clínicos em imunologia, oncologia e virologia, em 23 cidades brasileiras, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros.

